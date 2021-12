Abandoned: Kahraman pide parar la toxicidad y se disculpa con jugadores

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

BLUE BOX Game Studios fue blanco de lamentables amenazas de muerte tras todo lo ocurrido con Abandoned. Esto provocó una larga ausencia del estudio que acabó recientemente con la revelación de un teaser y el anuncio de un demo técnico.

Desafortundamente, con las novedades también llegaron más ataques al estudio, por lo que Hasan Kahraman, fundador de la compañía, pidió una vez más parar la toxicidad hacia los desarrolladores.

El creativo aceptó en el pasado que cometieron algunos errores, por lo que también aprovechó la oportunidad para disculparse con los jugadores que se sienten engañados. Sin embargo, dejó claro que la comunidad necesita calmarse, ser más paciente, esperar y dejar de actuar de manera tan tóxica.

“La gente realmente necesita calmarse... la toxicidad de verdad está creando mucha presión y estrés. Entiendo que están enojados, pero estamos trabajando duro para ofrecerte algo que puedan disfrutar. Y eso lleva tiempo. Lo siento, pero hay que decirlo”, dice el primer mensaje que Kahraman escribió en su cuenta de Twitter.

El creativo reconoció que existen muchos usuarios de PlayStation 5 que se decepcionaron por el teaser de pocos segundos que presentaron hace tiempo. El verdadero problema para Kahraman es que hay mucha gente criticando y quejándose de Abandoned que ni siquiera tienen la consola.

“Los usuarios de PS5 se sienten estafados porque recibieron un teaser de 5 segundos, por el cual, en mi nombre y el de BLUE BOX, me disculpo profundamente, realmente puedo entenderlo. Pero hay muchas personas que se quejan pero no tienen una PS5”, agregó el desarrollador.

Kahraman respondió a las críticas por el uso de ciertos assets cuando se reveló el juego y afirmó que el título usa material que ellos mismos hicieron. Por otro lado, recalcó que son un estudio independiente, así que los jugadores no deberían esperar un juego AAA por parte de BLUE BOX.

“Si se sienten estafados o lo que sea, me disculpo profundamente por eso. Esa no es mi intención ni quería que sucediera nada de esto. Lo que les pido a todos es que se relajen, se calmen y esperen. Ya viene, lo prometo, pero esperen. Disfruten de la vida, jueguen títulos geniales, vean una película, pasen tiempo con sus seres queridos, hagan algo de ejercicio”, agregó Kahraman.

Abandoned está en desarrollo para PlayStation 5. Busca todas las noticias relacionadas con el título en este enlace.

