Liberan nuevo teaser de Abandoned y regresan las teorías sobre Kojima

Lo sabemos: muchos jugadores están hartos de Abandoned después de su catastrófica revelación y un sinnúmero de alocadas teorías sobre el proyecto. Sin embargo, BLUE BOX Game Studios sigue trabajando en el título para PlayStation 5 y hace poco sorprendió con un nuevo teaser.

Poco después de aceptar sus errores y prometer noticias para 2022, la compañía liberó en redes sociales una misteriosa imagen a modo de teaser. Esto incrementó aún más el misterio que rodea a Abandoned y emocionó a algunos jugadores.

Las teorías al respecto no tardaron en llegar y, para sorpresa de pocos, algunos jugadores creen de nueva cuenta que Hideo Kojima es la verdadera mente maestra detrás del juego y toda la polémica que ha generado durante los últimos meses.

BLUE BOX Game Studios reafirmó que actualmente trabaja en un demo técnico de Abandoned que se lanzará mediante la aplicación de PlayStation 5. El estudio enviará una notificación a los jugadores para avisar cuando el parche esté disponible.

La desarrolladora acompañó el anunció con una imagen que llamó la atención de todos los jugadores. En ella se ve parte del rostro de una mujer, concretamente su ojo. Algunos seguidores del estudio se mostraron emocionados, pues creen que el nivel de realismo del juego luce bastante bien.

Por otro lado, varios jugadores no ocultaron su decepción y pidieron al estudio revelar algo que realmente valiera la pena, sobre todo por la espera y el largo silencio acerca del proyecto.

Posteriormente, por medio de la aplicación del juego, los interesados pudieron ver el rostro completo de la mujer, cuya identidad permanece por ahora en misterio. Todo esto provocó discusiones sobre los metahumanos en los videojuegos y, por supuesto, Hideo Kojima.

El creativo japonés fue mencionado de nuevo, pues muchos aún creen que está detrás de Abandoned. Al momento de escribir esto, no hay una fecha exacta para la liberación del demo técnico. Tampoco se sabe qué tipo de contenido ofrecerá.

Are some people insane or am I missing something obvious? They still state "the game is a scam/fake/dead studio etc" yet these people carry on following BBGameStudios and will download the app again or watch it online just to complain about it.