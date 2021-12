¡Gratis! Están regalando copias de X-Morph: Defense y su DLC para PC

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

CD Projekt RED decidió consentir a los jugadores con varios regalos durante esta temporada de fiestas. Esto como parte de la venta especial de invierno de GOG. Los regalos no han acabado, pues la compañía preparó otra sorpresa más para los usuarios de su tienda.

Por tiempo limitado, podrás conseguir una copia de X-Morph: Defense para PC. Lo mejor de todo es que se ofrece su edición más completa, por lo que recibirás el juego base y todos sus DLC. Gracias a esto, podrás disfrutar de la experiencia completa del shooter con elementos tower defense sin costo alguno.

Entérate: un indie con reseñas muy positivas está disponible gratis durante las próximas 24 horas

Al igual que en ocasiones anteriores, conseguir el nuevo juego gratuito de GOG será muy sencillo. Únicamente tienes que visitar el sitio de la tienda y buscar el banner de la promoción. Asimismo, puedes ir directo a la página de X-Morph: Defense Complete Edition y añadirlo a tu colección.

Al hacerlo recibirás X-Morph: Defense y su contenido adicional, como European Assault, Survival Of The Fittest, Last Bastion, así como su banda sonora. Con ello tendrás un paquete bastante completo de contenido para divertirte por horas.

Ahora bien, si no has oído del juego te contamos que es un shooter con vista top down y mecánicas tower defense. Te pondrás en el papel de un X-Morph, alienígena que llega a la Tierra en una poderosa nave con el objetivo de recolectar recursos.

Sin embargo, la humanidad hará todo lo posible para impedirlo, así que deberás acabar con sus fuerzas y proteger a los recolectores X-Morph de los ataques de diversos tipos de enemigos, incluyendo enormes máquinas de guerra.

Toma en cuenta que X-Morph: Defense Complete Edition estará disponible gratis por solo 48 horas. Así que te recomendamos que lo consigas en cuanto te sea posible. Por otro lado, te contamos GOG prepara un último regalo por las fiestas de fin de año.

The third GIVEAWAY is here! 🙌



Want to find out how it feels to invade Earth for a change instead of protecting it?



Grab X-Morph Defense Complete as a GIFT within the next 48H and find out! 🎁



❄️ https://t.co/UfCSF1WPKn | #GOGWinterSale pic.twitter.com/XiCiaI8O46