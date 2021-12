La nueva trilogía de Tomb Raider podría ser el próximo juegos gratis de la Epic Games Store

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

En las últimas semanas, la Epic Games Store ha estado consintiendo a los PC gamers ofreciendo diferentes juegos gratis todos los días. Lamentablemente, todo lo bueno tiene que llegar a su fin y mañana, 30 de diciembre, será el último día de la promoción. Dicho esto, parece que Epic Games no se quiere ir sin un bombazo y el último regalo podría ser la nueva trilogía de Tomb Raider.

Lo que pasa es que desde el 26 de diciembre comenzó a circular una lista con todos los juegos de la promoción de la Epic Games Store. Lo interesante es que acertó correctamente los regalos del 27, 28 y 29 de diciembre, los cuales fueron Mages of Mystralia, Moving Out y Salt and Sanctuary, respectivamente.

Dicha lista menciona que, para cerrar la promoción de Navidad, la Epic Games Store regalará 3 juegos. Se trata de Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider. Es decir, la colección complete de la más reciente trilogía de Tomb Raider hecha por Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix.

Una pista oficial indica que el regalo será Tomb Raider

Bien dicen que si el río suena es porque agua lleva y esta lista filtrada ha hecho méritos suficientes como para que creamos que el último regalo es real. No obstante, no es la única razón por la que parece casi un hecho que el último regalo serán las 3 aventuras de Lara Croft. De hecho, hay una pista oficial dentro de la Epic Games Store.

Lo que pasa es que, después de regalar cada juego, la Epic Games Store pone un envoltorio con una pista del siguiente regalo. Si miras con atención notarás que está decorado con motivos navideños y con varios piolets.

El piolet o hacha de escalada es una herramienta que Lara Croft utiliza mucho en su más reciente trilogía. Así pues, parece ser una pista clara de que el próximo regalo de la Epic Games Store tiene relación con Tomb Raider.

Una pista muy clara

Estaremos al pendiente y mañana te informaremos cuál será el próximo regalo de la Epic Games Store.

Y tú, ¿crees que la trilogía de Tomb Raider será el último regalo de la Epic Games Store? ¿Te parecería una buena forma de cerrar la promoción de fin de año? Cuéntanos en los comentarios.

