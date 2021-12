¡Ídolo! Youtuber mexicano lleva a niños de una casa hogar a ver Spider-Man: No Way Home

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Tras una larga espera que parecía eterna, Spider-Man: No Way Home finalmente llegó a las salas de cine mexicanas el pasado 15 de diciembre. Pese a que ya fueron miles las personas que pudieron disfrutar la nueva aventura del superhéroe arácnido, hay quienes no están en una posición privilegiada y no tienen la oportunidad de ir a un cine. Afortunadamente, un youtuber quiso remediar esa situación.

La semana pasada, el creador de contenido Lucky Masked inauguró su canal de YouTube con una acción bondadosa que, sin duda, alegró a muchos. En específico, compró todos los boletos de una sala de cine e invitó a los niños y miembros del personal de una casa hogar de la Ciudad de México para que pudieran ver el más reciente largometraje de Marvel.

Por si te lo perdiste: Youtuber le compró una casa a su mamá con los ingresos que consigue de internet

“La idea del canal es sumar acciones positivas en la vida de las personas mientras nos divertimos. Creo que una buena acción no mejora solo un día, sino que mejora toda la vida de las personas. Por eso nos van a estar viendo hacer muchísimas de estas acciones e incluso tú puedes participar”, afirmó Lucky Masked en la introducción de su video.

¿La cereza en el pastel? El youtuber mexicano también se dio a la tarea de invertir cerca de $15,000 MXN en 100 refrescos, 100 hot dogs y 50 palomitas para que los pequeños de Hogares Providencia pudieran disfrutar al máximo su función. Sin lugar a dudas, fue una tarde inolvidable.

Lucky Masked regaló entradas para Spider-Man: No Way Home

Por si alegrar a decenas de niños de una casa hogar no fuese suficiente, el youtuber mexicano volvió a comprar otra sala de cine y, con la ayuda de sus colaboradores, regaló 50 boletos a las personas que querían ver Spider-Man: No Way Home.

Entérate: Ante las críticas de Martin Scorsese, Tom Holland defiende las películas de Marvel

“Esta vez vamos a regalar los boletos a gente que encontremos. Nos vamos a dividir en 2 equipos y cada uno tendrá que regalar 25 boletos. El primer equipo que regale los boletos va a ganar $10,000 MXN”, explicó el creador de contenido.

Sin lugar a dudas, estas buenas acciones alegraron a decenas de fanáticos que estaban ansiosos de ver Spider-Man: No Way Home, cinta que ya se convirtió en todo un éxito en taquilla y abrió la posibilidad de ver más producciones del arácnido en la gran pantalla.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de la iniciativa de Lucky Masked? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Spider-Man, mientras que aquí encontrarás las últimas novedades de la industria cinematográfica.

Video relacionado: Resumen de noticias - Semana 51 de 2021

Fuente