Streamer de Twitch hace llorar a sus padres con un genial regalo navideño

Si bien la Navidad tuvo lugar hace unos días y el fin de año está a la vuelta de la esquina, todavía surgen historias encantadoras que nos recuerdan la magia de estas fiestas decembrinas. El protagonista de este relato navideño es un popular streamer de Twitch que se ganó los aplausos de la comunidad cuando sorprendió a sus padres con un regalo MUY especial que, sin duda, les cambiará la vida para siempre.

Hablamos de Cody “Xposed” Burnett, un creador de contenido canadiense que posee más de 428,100 seguidores en Twitch y 231,100 suscriptores en YouTube. Si bien puede ser un influencer controversial debido a sus videos y transmisiones en vivo de juegos de azar, recientemente logró conquistar los corazones de los internautas con un video muy emotivo donde hace gala del amor que siente por su familia.

El metraje en cuestión nos permite ver un intercambio de regalos entre el popular streamer y sus padres. En un momento, la madre saca una carta de una caja y procede a leerla en voz alta.

En el papel, Cody “Xposed” Burnett agradece a sus padres por cuidarlo y trabajar muy duro para darles a sus hermanos y él una infancia increíble. Si bien estas palabras son más que suficiente para conmover a la madre, todo llegaría a un clímax emocional cuando se revela el regalo real: el creador de contenido decidió pagar el resto de la hipoteca de la casa de sus padres.

My parents have worked extremely hard to give my brothers and I am incredible childhood growing up. Today thanks to the support of you all I was able to pay off their mortgage. pic.twitter.com/3RHqt3SFOI