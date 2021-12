Doble de Andrew Garfield parecía confirmar nueva película de Spider-Man, pero todo fue un malentendido

Editorial: Cine / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

ADVERTENCIA: Esta nota incluye información que podría considerarse spoilers de Spider-Man: No Way Home

Los fans quieren que Andrew Garfield vuelva a interpretar a Spider-Man. Tanto así que hicieron un movimiento para pedirle a Sony que haga The Amazon Spider-Man 3. Hay rumores de que el actor podría regresar al papel del arácnido y por esa razón muchos perdieron la cabeza cuando pareció que el doble del actor estaba confirmando el cierre de la trilogía.

Como cuentan nuestros amigos de Tomatazos, William Spencer, doble de riesgo de Andrew Garfield, estaba en Instagram contestando comentarios de conocidos y seguidores. Un usuario decidió, en tono de broma, felicitarlo por haber recibido el llamado para trabajar en TASM3, siglas que significan The Amazing Spider-Man 3.

Al ver este mensaje, el doble contestó “muchas gracias”, gesto que muchos vieron como una confirmación de que Sony Pictures escuchó a los fans y The Amazing Spider-Man 3 está en desarrollo. Después de todo, ¿por qué contestaría con esta clase de agradecimiento a la felicitación?

Lamentablemente, todo se trató de un malentendido. En una publicación en Instagram, Spencer aseguró que pensó que lo estaban felicitando por participar en Spider-Man: No Way Home.

“Esto es un MAL ENTENDIDO. Pensé que este fan estaba hablando de la película actual y estaba abreviando y no leí con suficiente atención, me disculpo por eso. Respondí muchos mensajes de felicitación por la película que acababa de salir y estaba tratando de escribir a todos los fans para asegurarme de que supieran que aprecio su entusiasmo por No Way Home, no por ningún proyecto nuevo. Una vez más, NO SÉ NADA ACERCA DE NINGUNA NUEVA PELÍCULA DE SPIDER-MAN CON ANDREW GARFIELD. ESTOY FELIZ DE QUE LOS FANS ESTÉN TAN EMOCIONADOS, PERO POR FAVOR NO ASUMAN COSAS QUE NO SON VERDADERAS Y ME LAS ACHAQUEN A MÍ”, dijo el doble de riesgo.

Así pues, si bien a muchos les encantaría que The Amazing Spider-Man 3 fuera una realidad, el agradecimiento del doble no significa nada. Por ahora lo único que queda es esperar que Sony Pictures escuche a los fans y les cumpla el sueño de volver a ver a Andrew Garfield como Spider-Man. Se antoja difícil que vaya a suceder, pero a estas alturas ya nada parece imposible en el mundo del cine.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Crees que algún día veremos a Andrew Garfield como Peter Parker de nuevo? Cuéntanos en los comentarios.

