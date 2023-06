Patrick Wren, exdesarrollador de Halo, arremete contra Jim Ryan

El juicio entre Microsoft/Activision Blizzard King y la FTC sacó a colación información de lo más interesante. Como era de esperar, la participación de Jim Ryan, jefe de Sony Interactive Entertainment, fue controversial. Parece que sus palabras sentaron mal tanto a jugadores como desarrolladores.

A inicios de marzo de 2023, Sony expresó su temor de que Microsoft recurra al sabotaje y envíe de manera deliberada la peor versión de Call of Duty a las consolas PlayStation en caso de que la adquisición de Activision Blizzard se concrete y llegue a buen puerto. Estas palabras resurgieron durante el tercer día de audiencias y generaron controversia.

Las declaraciones recientes de Jim Ryan llegaron hasta Patrick Wren, actual miembro de Respawn Entertainment y exdesarrollador del multijugador de Halo Infinite. En una publicación en Twitter, expresó abiertamente su descontento y arremetió contra el directivo. En específico, dejó en claro que ningún trabajador lanza una versión con problemas y bugs a propósito.

“Ningún desarrollador de juegos intenta voluntariamente lanzar una versión inferior con menos calidad y más errores. Nadie haría eso. Queremos hacer cosas que la gente disfrute y siempre trataremos de enviar el mejor producto a pesar de las circunstancias. Que Jim Ryan sugiera lo contrario es una estupidez”, indicó el diseñador que trabajó en Star Wars Jedi: Survivor.

