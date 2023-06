Games With Gold julio: descarga un survival horror con reseñas muy positivas

Xbox acaba de revelar los 2 juegos que ofrecerá como parte de Games With Gold en julio. Los usuarios de Xbox LIVE Gold y Xbox Game Pass Ultimate podrán conseguir un survival horror y un point-and-click, ambos con reseñas muy positivas.

El primer título se trata de Darkwood, una propuesta de horror y supervivencia de estilo top-down desarrollado por Acid Wizard Studio. Ambientado en un oscuro y misterioso bosque, el juego te sumerge en una atmósfera opresiva y perturbadora.

Por el otro lado, tenemos When the Past Was Around, un juego indie de aventuras y acertijos desarrollado por Mojiken Studio. Se trata de una experiencia emocional y poética que te ofrece en una historia sobre el amor, la pérdida y el crecimiento personal.

