Astralis recibe multa de $100,000 USD por la polémica de HUNDEN en CS:GO

Astralis acaba de recibir una multa por parte de la Junta Ejecutiva del Acuerdo del Louvre, que determinó que el equipo danés estuvo involucrado en un conflicto de intereses en 2021. Por tal motivo, la escuadra de esports tendrá que pagar $100,000 USD.

Todo inició hace un par de años, cuando Astralis se fijó en Nicolai 'HUNDEN' Petersen, comentarista y entrenador de CS:GO, quien colaboraba en ese entonces con Heroic, uno de sus rivales. Astralis se iba a quedar sin entrenador, así que le ofreció el puesto a HUNDEN, quien aceptó.

La cuestión es que HUNDEN compartió información estratégica confidencial de Heroic con el equipo rival, lo que se considera una violación de las reglas y la integridad del juego.

Por si no lo sabes, la polémica le costó a HUNDEN una suspensión de 12 meses por parte de la Electronic Sports League (ESL) y la Esports Integrity Commission (ESIC). Ahora, Astralis también tendrá que pagar por los platos rotos.

La Junta Ejecutiva del Acuerdo del Louvre concluyó que el equipo violó sus reglas y regulaciones al solicitar y recibir los “servicios de un futuro empleado entre abril y julio de 2021”, en referencia a HUNDEN.

“Creó un conflicto de intereses ya que esa parte ocupaba un puesto de autoridad dentro de un equipo competidor. No informó esto a las autoridades de la liga ni al propio equipo competidor. Esto resultó ser un incumplimiento de las normas del Acuerdo del Louvre”, afirmó el organismo.

Anders Horsholt, gerente ejecutivo de Astralis, afirmó que desde los inicios de la investigación cooperaron con las autoridades. Afirmó estar decepcionado por los resultados; sin embargo, se apegarán a las reglas y pagarán la sanción.

“En Astralis, creemos firmemente en mantener altos estándares de profesionalismo, integridad y juego limpio, y como tal, estamos orgullosos de que el Acuerdo del Louvre esté a la vanguardia del buen gobierno y la disciplina regulatoria, bajo el cual una queja de un miembro se toma en serio y se le da seguimiento con una investigación exhaustiva”, comentó el directivo.

