Jefe de Football Manager refuta a Jim Ryan sobre Xbox Game Pass

Las declaraciones de Jim Ryan, presidente de PlayStation, en las que aseguró que tras una consulta con compañías de videojuegos estas respondieron de forma unánime que no les gusta Xbox Game Pass generaron polémica y un nuevo debate sobre los pros y contras del servicio. Al final, se sabe que es una opción de mercado y distribución que puede tener efectos positivos o negativos y aquellos a los que les ha ido bien no tardaron en manifestarlo, como el jefe de Football Manager.

Video: La mejor exclusiva de Microsoft es Xbox Game Pass

Durante una entrevista con Eurogamer, Miles Jacobson, jefe del estudio Sports Interactive que se encarga de Football Manager, aseguró que para ellos el modelo de distribución y negocio de Xbox Game Pass ha sido muy bueno. Al respecto, el directivo señaló que el servicio de Microsoft ayudó a que el simulador fuera más conocido, llegara a más personas y al final resultó en un negocio rentable: "cada estudio va a tener diferentes opiniones sobre esto y diferentes estudios tendrán diferentes datos, porque diferentes juegos funcionan bien en diferentes situaciones. Para nosotros, no es más que positivo en las 3 plataformas. Manejamos un barco bastante apretado y me gusta que nuestro estudio sea rentable pues SEGA apostó mucho por nosotros hace tantos años, y sus accionistas, por extraño que parezca, deberían ser recompensados por eso. Así que no tendemos a hacer tratos que sean malos para ninguna parte del negocio".

