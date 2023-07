Ellie será tan importante en The Last of Us: Part III como lo fue en Part II, asegura rumor

Naughty Dog aún no confirma que The Last of Us: Part III esté en desarrollo; sin embargo, ya están circulando un montón de rumores al respecto. Ayer te contamos sobre supuestos detalles sobre nuevos personajes y ahora más información apunta a que Ellie seguirá siendo una de las estrellas de esta historia.

De acuerdo con información de ViewerAnon, un insider que es considerado muy confiable en el mundo del cine y la televisión, Naughty Dog ya está trabajando en The Last of Us: Part III. Según su información, Ellie será tan importante en The Last of Us: Part III como lo fue en Part II. Así pues, esto apunta a que mantendrá su papel como una de las protagonistas de la historia.

“Miren, aún es muy temprano, detalles de la historia cambian y todo está en el aire para ser modificado, pero les aseguro que he escuchado que Ellie es tan importante en The Last of Us Part III como lo fue en Part II”, dijo ViewerAnon.

¿Ellie seguirá sufriendo en The Last of Us: Part III?

La captura de movimiento de The Last of Us: Part III iniciará pronto, según insider

Más adelante, el insider aseguró que Naughty Dog ya está trabajando en The Last of Us: Part III. De hecho, ha escuchado que sus sesiones de captura de movimiento iniciarán este año.

“Todo lo que puedo decir es que llevo tiempo diciendo que The Last of Us: Part III está en desarrollo y otros por fin se están dando cuenta. Importantes grabaciones se llevarán a cabo este año”, explicó.

Es importante señalar que, aunque esta información viene de una fuente con buen historial, lo mejor es tomarla con un grano de sal. Después de todo, Naughty Dog aún no revela cuál será su próximo proyecto y es probable que no se trate de The Last of Us: Part III. Nos mantendremos al pendiente y te informaremos cuando tengamos detalles oficiales sobre este esperado videojuego.

