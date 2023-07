Exdev de Blizzard llama “bots pagados” a fans de Xbox; jugadores enfurecen y le responden

Mark Kern, exproductor de Blizzard, generó polémica recientemente al afirmar que Xbox Game Pass se convertirá en una especie de casino en el futuro. Los fans de Xbox defendieron a capa y espada el servicio, así que empezaron una discusión con el creativo.

El desarrollador recibió una oleada de críticas en redes sociales, pero no se quedó en silencio. Como respuesta, afirmó que muchos fans de Xbox en realidad son “empresas pagadas o bots” que forman parte de una “guerra corporativa”.

Como puedes imaginar, sus comentarios no fueron nada bien recibidos. Los jugadores de Xbox alzaron la voz para protestar y afirmar que no son bots y que no les pagan. Ante esto, el desarrollador hizo otros comentarios que elevaron el tono de la conversación.

Nothing is real.



A lot of these xbox fans are paid firms or bots (rabid fan run or MS run). This is standard practice now in corpo warfare.



Gonna get far worse with AI. — Grummz (@Grummz) July 1, 2023

Jugadores le responden a dev que los llamó bots

Kern incendió Twitter con su comentario sobre los bots, pues se dirigió a toda la comunidad de Xbox que sigue la actualidad de la marca por medio de las redes sociales. Los fans de la compañía no tardaron en responder con críticas, memes y comentarios llenos de sarcasmo.

“Nada es real. soy un jugador pagado por Xbox y Microsoft que llevo jugando desde los inicios de 360 y 143,000 de gamescore respalda todo lo que me han pagado por ser un seguidor de Xbox”, afirmó un jugador.

Agreguen mi algoritmo me han descubierto https://t.co/1p1QPMNdTj pic.twitter.com/yT4VU97skA — Os lo mereceis / 𝐀𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐢𝐚𝐥 (@oslomereceis) July 4, 2023

Nada es real. soy un jugador pagado por xbox y microsoft que llevo jugando desde los inicios de 360 y 143 k de gamescore respalda todo lo que me han pagado por ser un seguidor de xbox 😂😂😂 https://t.co/sX9KErarN2 pic.twitter.com/mCLzlEqISi — Benjamin Gronda (@GrondaBenjamin) July 4, 2023

Los mensajes de Kern no sólo llamaron la atención de los jugadores, sino también la de Josh Munsee, director de marketing de Xbox. El directivo aclaró que en Xbox y Microsoft no pagan a empresas para que actúen como fans o creen cuentas falsas.

Can assure you we do not pay firms to act as fans or run fake fan accounts. — Josh Munsee (@joshmunsee) July 2, 2023

A pesar de esto, el desarrollador añadió que “todas las empresas manipulan las redes sociales” y que los fans de Xbox forman parte de ese fenómeno. Lo que hizo que le llovieran aún más críticas por parte de los jugadores.

“Los fans de Xbox, que fueron manipulados por dichas fuerzas, trataron de reformular y distraer la atención de los problemas centrales al decir cosas como 'oh, él es un cómplice de PlayStation' o 'este tipo me llamó bot'”, añadió Kern.

The head of Xbox marketing assures me they would never hire an influencer network or sponsor streamers to shill for Xbox.



Do you know how many streamers bot streams, bot chat, bot followers? You still paying for that? https://t.co/tm8uTRT3II — Grummz (@Grummz) July 2, 2023

Xbox fans, who were manipulated by said forces, tried to reframe and distract from the core issues by reframing it as a “oh he’s a PlayStation shill” or “this guy called me a bot”



I never did any of those things if you read my tweets honestly and carefully.



But many people are… — Grummz (@Grummz) July 3, 2023

