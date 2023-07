MrBeast le pidió $1 MMDD a Jeff Bezos y así respondió el magnate de Amazon

Aunque su faceta como creador de contenido en YouTube es la más conocida, Jimmy “MrBeast” Donaldson es un empresario y filántropo. A lo largo de los años, logró amasar una fortuna impresionante, por lo que no es una persona que necesite dinero. Por eso mismo, llamó la atención que hizo una solicitud muy curiosa a una de las personas más ricas del mundo.

El pasado 1 de julio, MrBeast recurrió a su cuenta de Twitter para compartir una publicación que levantó algunas cejas. “Hoy se siente como un gran día para que Jeff Bezos me dé mil millones de dólares por diversión”, se alcanza a leer en el mensaje. Se abstuvo de revelar más detalles al respecto, por lo que es un misterio los motivos por los que hizo esa curiosa petición al dueño de Amazon.

El creador de contenido compartió la publicación durante la controversia que se originó en Twitter después de que Elon Musk anunciara sus planes de restringir el contenido que pueden ver los usuarios por día. Quizás su petición a Jeff Bezos fue una forma de trollear a sus fanáticos y hacer que se agotaran sus publicaciones diarias.

De cualquier forma, en un principio parecía que la solicitud pasó desapercibida y no trascendió más allá de ser un simple chiste; sin embargo, Jeff Bezos respondió de una forma muy particular.

