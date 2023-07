Only Up! en Fornite es un éxito y supera al juego original; así puedes jugarlo gratis

La industria de los videojuegos es impredecible. De la noche a la mañana, puede surgir un videojuego que se vuelva un fenómeno viral y reúna a miles de jugadores. Ya sucedió con Among Us y Battlebit Remastered, por mencionar sólo un par de ejemplos. Pues bien, hace unas semanas debutó Only Up!, un título que ganó mucha popularidad e inspiró un modo de juego no oficial en Fortnite.

Para quienes lo desconozcan, Only Up! es un juego de plataformas donde los jugadores deben escalar una serie de obstáculos y llegar lo más alto posible. Lo interesante es que no se puede guardar la partida ni existen checkpoints, por lo que un error a menudo significa empezar desde 0 y perder muchas horas de progreso.

El concepto tan singular resonó con la comunidad, lo que permitió que el título de SCKR Games ganara popularidad en Steam. Asimismo, streamers de Twitch famosos empezaron a jugarlo en sus transmisiones en vivo.

Only Up! es uno de los juegos del momento

Only Up! La rompe en Fortnite

El éxito motivó a un usuario a recrear este videojuego independiente en un modo de juego no oficial en Fortnite. Eso es posible gracias a las herramientas que ofrece el Unreal Editor de Fortnite (UEFN), un editor de niveles muy robusto que permite a los fanáticos diseñar sus propias experiencias.

Lo interesante es que la versión de Only Up! de Fortnite es mucho más popular que el título original. Mientras el proyecto de SCKR Games tiene un pico histórico de 11,239 jugadores simultáneos en Steam, el modo de juego no oficial desarrollado por el usuario “Army” ya superó los 100,000 usuarios concurrentes, según los datos de Epic Games.

Llama la atención que la versión no oficial de Only Up! de Fortnite es mucho más popular que Party Royale, Team Rumble y otros modos adicionales hechos por Epic Games.

¿Cómo jugar Only Up! en Fornite?

No sorprende que el modo de juego desarrollado por “Army” sea mucho más popular que la versión original del juego independiente en Steam. Mientras que el primero es gratuito y cualquier usuario puede acceder, el segundo cuesta alrededor de $10 USD.

Dicho esto, ¿cómo jugar gratis Only Up! en Fornite? Es muy sencillo. Los jugadores deben visitar la pestaña “Descubrir” y buscar el mapa en las categorías Deathrun y Parkour. Debido a que es muy popular en este momento, aparecerá en la página principal.

Para evitar cualquier complicación, también se puede introducir el código 4366-9611-6988 en la pestaña “Código de Isla” para entrar directamente en el mapa y empezar a jugar.

Pero cuéntanos, ¿ya le diste una oportunidad? ¿Qué te pareció? ¿Crees que es igual de divertido que el juego original? Déjanos leerte en los comentarios.

