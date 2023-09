¿Qué tan potente será Switch 2? Insider hace comparación con Xbox Series X|S y PS5

El sucesor de Switch aún es un misterio, pero cada vez surgen más detalles de la presentación a puerta cerrada que Nintendo supuestamente hizo en el marco de gamescom 2023. Un reputado insider añadió más detalles sobre el tema y habló sobre el potencial que tendrá el nuevo hardware de la compañía.

¿Podrá Switch 2 competir con las consolas actuales?

Entérate: Nintendo cometerá un error si Switch 2 no tiene esta función, según jefe de Take-Two

Video relacionado: Todo lo que sabemos sobre Nintendo Switch 2

¿Qué tan potente será el Nintendo Switch 2?

El insider NateTheHate habló sobre los demos que Nintendo mostró a puerta cerrada. Según sus fuentes, la demostración de The Legend of Zelda: Breath of the Wild corrió a 4K y 60 fps gracias al uso del DLSS de Nvidia. Asimismo, aseguró que los tiempos de carga se redujeron al grado de ser casi inexistentes.

Ahora bien, no puede asegurar si el sistema será compatible con DLSS 3.1 o DLSS 3.5, pero al parecer se decanta por la última opción. En cuanto a la potencia bruta, afirmó que tendrá tecnología más moderna respecto a Xbox Series S, pero que no superará en poder a la consola de Microsoft.

A pesar de esto, supuestamente podrá competir en resoluciones y rendimiento general con el sistema menos potente de Xbox. Asimismo, señaló que el sucesor de Switch tendrá soporte para ray tracing y que será tan avanzado o similar al que despliega PS5 y Xbox Series X.

Por último, recalcó que no puede confirmar nada en cuanto a la presencia de la retrocompatibilidad. Así que la función sigue en duda por ahora.

Por si te lo perdiste: Nintendo Switch 2 necesita más que potencia; estos juegos pueden volverla un éxito

Busca todas las noticias relacionadas con el sucesor de Nintendo Switch en este enlace.

Video relacionado: Nintendo Switch será la consola más vendida en la historia

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News