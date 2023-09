Nintendo Direct: un clásico de culto de Nintendo DS tendrá un remake en Switch

¡Las filtraciones eran verdad! En el Nintendo Direct de septiembre de 2023, Nintendo confirmó que un clásico de culto para Nintendo DS estará de regreso en Nintendo Switch. Se trata de Another Code, juego desarrollado por CIng que en América es mejor conocido como Trace Memory.

De acuerdo con el anuncio del Nintendo Direct, Trace Memory llegará a Nintendo Switch con su nombre original: Another Code: Two Memories. Así pues, los jugadores tendrán la oportunidad de conocer la historia de Ashley Robbins y guiarla mientras exploran niveles 3D y resuelven acertijos. Todo, mientras siguen una narrativa llena de misterios y secretos.

Lo mejor de todo es que Another Code: Two Memories no llegará solo a Nintendo Switch, sino que vendrá de la mano de Another Code: R, la secuela para Wii que nunca salió en América. Ambos juegos se venderán como un paquete llamado Another Code: Recollection, el cual llegará el 19 de enero de 2024.

Puedes ver el primer trailer de Another Code: Recollection a continuación:

