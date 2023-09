Nintendo Direct: los 10 anuncios más importantes que no te puedes perder

El Nintendo Direct de hoy mostró varios videojuegos y es un hecho que todavía hay Switch para rato. Con esta presentación, la compañía japonesa tiene cubierta su alineación para lo que resta de 2023 y vaya que hay anuncios que vale la pena resaltar.

En LEVEL UP te tuvimos la cobertura en tiempo real tanto en nuestro sitio como en nuestra redes sociales y ahora toca el turno de los mejores anuncios que tuvo el evento de Nintendo, aquellos que sin duda atraen la atención. Sin más, vamos con lo mejor del Nintendo Direct de septiembre de 2023.

Mario vs Donkey Kong: la legendaria batalla esté de regreso

Aunque Mario y Donkey Kong son viejos conocidos, a inicios del siglo XXI tuvieron un enfrentamiento directo con el nacimiento de la franquicia Mario vs. Donkey Kong en el legendario Game Boy Advance en 2004. Vaya que el tiempo ha pasado y el Nintendo Direct nos mostró en sus primeros momentos la nueva entrega de esta IP que llegará a Nintendo Switch el próximo 16 de febrero de 2024.

Mario vs. Donkey Kong nos presentará nuevos retos tomando el papel del fontanero favorito de Nintendo quien busca darle una lección a Donkey Kong ya que está robando sus juguetes de Mini Mario. Nuevos puzzles, retos y plataformas esperan en esta entrega cuya base es observar y actuar, así que pon atención en el escenario y la manera en que podrás salir de él.

The rivalry that heated up on the Game Boy Advance system reignites in an updated version of Mario vs. Donkey Kong! Coming to #NintendoSwitch on Feb. 16, 2024. #NintendoDirect pic.twitter.com/W7BGS5VC1m — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 14, 2023

Una joya del Nintendo DS llegará pronto a Switch

Parte de los rumores para este Nintendo Direct era la posibilidad de que uno o algunos videojuegos de DS vieran un regreso, después de todo la consola portátil de la compañía japonesa fue un éxito con muchas joyas y varios títulos que hoy son de culto. Pues bien, hoy hubo excelentes noticias para quienes vivieron esos tiempos pues la franquicia que aquí en América conocimos como Trace Memory está de vuelta.

El Nintendo Direct sorprendió con el anuncio de Another Code: Recollection, compilación y remasterización de Trace Memory y su secuela, la cual jamás llegó a América. Aquí tomamos el papel de Ashley Mizuki Robbins, cuyos padres eran investigadores de la memoria humana y desaparecieron cuando era pequeña. La búsqueda de respuestas, la intriga, los acertijos y una historia atractiva estarán listos para disfrutarlos en Switch a partir del 19 de enero de 2024.

Trace Memory for the Nintendo DS and its sequel, previously unreleased in North America, return fully enhanced for #NintendoSwitch as Another Code: Recollection. Releasing on Jan. 19, 2024! #NintendoDirect pic.twitter.com/FCUPl9ts1u — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 14, 2023

El próximo videojuego de la Princesa Peach luce increíble

Hace tiempo, Nintendo presentó Princess Peach: Showtime, juego de aventura, acción, plataformas y acertijos que tiene como protagonista a la querida princesa del Reino Champiñón. Hoy, durante el Nintendo Direct, se reveló un avance que muestra todo lo que podremos hacer en este videojuego que debutará el 22 de marzo de 2024 en Switch.

El destino de Peach se encontrará con una malograda función de teatro provocada por un fuerte enemigo y lo peor es que no podrá salir así sin más. En ese momento, Peach tendrá la ayuda de Stella, la guardián del teatro, quien le permitirá convertirse en espadachín, detective, especialista en artes marciales y más. Cada transformación te ayudará a avanzar y a resolver los acertijos y combates que encuentres en el camino.

Peach and guardian Stella take the spotlight to save the Sparkle Theater—and the day—when Princess Peach: Showtime! releases for #NintendoSwitch on March 22, 2024. #NintendoDirect pic.twitter.com/0yixBeKqEQ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 14, 2023

¿Qué? La versión original de Lara Croft ha vuelto

La década de los 90 en los videojuegos tuvo fenómenos mundiales y uno de ellos fue la naciente franquicia Tomd Raider, la cual puso en el mapa a la aventurera Lara Croft. En esos años, la trilogía lanzada en distintas plataformas fue un suceso y nadie se esperaba que estuvieran de regreso... hasta hoy.

El Nintendo Direct dio otra sorpresa con el anuncio de Tomb Raider I-II-III Remastered, remasterización de la trilogía original protagonizada por Lara Croft. Estas versiones con gráficos y jugabilidad mejorada están en manos de Aspyr y su fecha de lanzamiento es el 14 de febrero de 2024. ¿Quieres ver esta conjunción entre el pasado y el presente? Mira su avance a continuación:

Lara Croft is back! Discover her original globe-trotting adventures on Nintendo Switch when #TombRaider I-III Remastered Starring Lara Croft launches on Feb. 14! #NintendoDirect pic.twitter.com/GA9NbHmPQR — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 14, 2023

Acción desenfrenada y reto por doquier con un clásico de todos los tiempos

Contra es una de las franquicias clásicas del gaming y algunas de sus entregas están entre los mejores videojuegos jamás hechos, sin embargo, también tienen un lugar en nuestras pesadillas debido a su reto y dificultad. Pues bien, es momento de volver a esa época con Contra: Operation Galuga, una reimaginación del primer juego de la IP a cargo de WayForward, o sea que hay garantía de un gran tratamiento por el pasado y una apuesta interesante en cuanto a lo nuevo.

Si estás listo para el nuevo reto de Contra: Operation Galuga, debes sabe que debutará en Switch a inicios del próximo año.

Video: Contra: Operation Galuga luce impresionante

Si no jugaste la segunda entrega de Luigi's Mansion, ésta es tu oportunidad

Los relanzamientos siempre serán positivos pues aseguran la vigencia comercial de los videojuegos así que hay oportunidad de vivir aquellas aventuras y experiencias que por una u otra razón no pudimos. En el caso de los fans de Nintendo hay buenas noticias pues la segunda entrega de Luigi's Mansion que originalmente salió para 3DS en 2013 por fin verá la luz en Switch.

El Nintendo Direct siguió con anuncios interesantes y uno de ellos fue Luigi's Mansion 2 HD, versión remasterizada del clásico de 3DS que saldrá en la consola híbrida en verano de 2024.

Poltergusts at the ready! Return to the eerie Evershade Valley when Luigi's Mansion 2 HD haunts #NintendoSwitch summer 2024. #NintendoDirect pic.twitter.com/ye49l9lNC6 — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 14, 2023

La historia de Nintendo en un solo lugar

Nintendo aprovechó la ocasión para anunciar un cambio en uno de sus proyectos de infraestructura y entretenimiento fuera de la experiencia de videojuegos. Anteriormente, la compañía reveló Nintendo Gallery, un lugar construido para celebrar su historia en el gaming, pero el proyecto evolucionó y hoy es conocido como Nintendo Museum.

El Museo de Nintendo estará en Kioto, Japón, actualmente se encuentra en construcción, y en su interior se encontrará toda la historia de la compañía japonesa en su paso por los videojuegos. De acuerdo con la información, la obra terminará en marzo de 2024 y pronto se revelarán detalles sobre su interior y apertura.

Previously announced as Nintendo gallery, the Nintendo Museum in Kyoto, Japan, will display a wide variety of Nintendo products from the company’s history. Stay tuned for more info, as construction is planned to be completed by the end of March 2024. #NintendoDirect pic.twitter.com/xeEOivcVHp — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 14, 2023

F-Zero volvió... aunque tal vez no como esperabas

Otro de los rumores que circularon en días recientes indicaba el regreso de F-Zero, la franquicia de carreras futuristas que nació en Super Famicom | SNES a inicios de los 90. Hoy, durante el Nintendo Direct, el rumor se hizo realidad pero no en forma de colección, remasterización o remake, sino de una propuesta mulijugador.

Nintendo reveló F-Zero 99, la nueva entrega de su serie que convierte una propuesta original en un Battle Royale en línea. En esta versión, habrá 99 jugadores compitiendo por la gloria del primer lugar a toda velocidad y lidiando con el vértigo de las pistas del futuro. ¿Lo mejor? Estará disponible hoy mismo para los suscriptores de Switch Online. Por supuesto que hay algunos cambios en la experiencia de juego para volverlo un título competitivo y aquí te mostramos cómo se ve:

The F-ZERO game returns as a 99-player battle royale in F-ZERO 99! Available exclusively for active #NintendoSwitchOnline members today! #NintendoDirect pic.twitter.com/OBI5saUnaT — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 14, 2023

Wario nos recuerda que los Joy-Con tienen controles de movimiento

En la presentación de Switch en enero de 2017, Nintendo presumió la tecnología de los Joy-Con y sus controles de movimiento. Sin embargo, el éxito y la evolución del gaming en los años posteriores llevaron las tendencias hacia otras partes y pocos títulos se han apoyado en ello. Sería una locura pensar que la gente de casa no lo haría y de vez en cuando se lanzan títulos enfocados en esta interesante opción de juego, como en WarioWare: Move It!.

El Nintendo Direct fue tomado por asalto por Wario para recordarnos el lanzamiento de WarioWare: Move It!, título que saldrá el 3 de noviembre con su característica oferta de minijuegos y modos para todo tipo de gustos. Esta entrega aprovecha los controles de movimiento de los Joy-Con y pinta excelente para las reuniones con amigos y familiares.

Video: así de divertido y alocado luce WarioWare: Move It!

Nintendo Direct cierra con el regreso de un adorable juego de GameCube

El evento de hoy terminó en grande con la presentación de Paper Mario: The Thousand-Year Door, entrega que originalmente debutó en GameCube en 2004 y que regresará con una versión remasterizada. Se trata del segundo lanzamiento de la franquicia con elementos de rol inspirada en Super Mario Bros. que adoptó un estilo artístico adorable con personajes y escenarios hechos de papel.

De acuerdo con la información, Paper Mario: The Thousand-Year Door llegará a Switch en algún momento de 2024.

#PaperMarioTheThousandYearDoor from the Nintendo GameCube system will return with enhanced graphics for #NintendoSwitch in 2024! #NintendoDirect pic.twitter.com/AsKAHTX7J8 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 14, 2023

¿Cuál es el futuro de Nintendo Switch luego de 129 de millones de unidades vendidas?

El Nintendo Direct nos ha demostrado que el Nintendo Switch tiene mucha vida todavía para seguir cosechando éxitos luego de 129 de millones de unidades vendidas y contando, además de superar más de 1000 millones de copias vendidas de todos los videojuegos disponibles en esta consola híbrida.

Si bien los rumores sobre el sucesor de Switch son cada vez más fuertes e indican que tendrá una potencia equiparable a la de un PlayStation 4 y Xbox One con capacidades visuales que podrían estar al nivel de un PlayStation 5, lo cierto es que la consola híbrida de Nintendo aún tiene varios lanzamientos para los próximos meses.

ARTÍCULO: Todo lo que sabemos sobre Nintendo Switch 2: potencia, posible ventana de lanzamiento y más

Video relacionado: Nintendo Switch 2 será poderosísimo

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

