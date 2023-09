Nintendo Switch: este es el calendario de lanzamientos actualizado de la plataforma

Esta semana estuvo realmente movida para todos los usuarios de Nintendo Switch, ya que sus responsables anunciaron varias novedades relacionadas con los juegos que llegarán en los próximos meses. Es debido a esto que hicimos una lista actualizada con todo lo que le espera a la híbrida y será mejor que marques cada título en tu calendario.

Paper Mario: The Thousand-Year Door es una de las novedades

Como seguramente recordarás, el pasado jueves 14 de septiembre se llevó a cabo un Nintendo Direct más, donde pudimos conocer novedades sobre juegos nuevos y otros anunciados previamente.

Ahora, es momento de ordenar toda la información y crear una lista que da una idea de lo que podrás disfrutar en Nintendo Switch. Cabe mencionar que incluiremos entregas nuevas y contenido extra de títulos ya disponibles.

Aquí te la dejamos:

Pikmin 1 + 2 - (versión física) 22 de septiembre

Detective Pikachu Returns - 6 de octubre

Super Mario Bros. Wonder - 20 de octubre

WarioWare: Move It! - 3 de noviembre

Super Mario RPG - 17 de noviembre

Mario Kart 8 Deluxe - (Booster Course Pass Oleada 6) Diciembre 2023

Pokémon Scarlet & Violet - (Parte 2 del DLC: The Indigo Disk) Invierno 2023

Another Code: Recollection - 19 de enero 2024

Mario vs. Donkey Kong - 16 de febrero 2024

Princess Peach: Showtime! - 22 de marzo 2024

Splatoon 3 - (Expansion Pass - Side Order) Primavera 2024

Luigi's Mansion 2 HD - Verano 2024

Paper Mario: The Thousand-Year Door - 2024

Metroid Prime 4 - TBA

¿Qué juegos third-party vienen a la consola?

Si eso no fuera suficiente, Nintendo Switch tiene confirmados otros juegos third-party que llegarán durante los próximos meses a la consola híbrida, como EA SPORTS FC 24, Batman: Arkham Trilogy, Mortal Kombat 1, Inazuma Eleven: Victory Road y Professor Layton and The New World of Steam, entre otros.

¿Cuál es el futuro de Nintendo Switch luego de 129 de millones de unidades vendidas?

El Nintendo Direct nos ha demostrado que el Nintendo Switch tiene mucha vida todavía para seguir cosechando éxitos luego de 129 de millones de unidades vendidas y contando, además de superar 1000 millones de copias vendidas de todos los videojuegos disponibles en esta consola híbrida.

Si bien los rumores sobre el sucesor de Switch son cada vez más fuertes e indican que tendrá una potencia equiparable a la de un PlayStation 4 y Xbox One con capacidades visuales que podrían estar al nivel de un PlayStation 5, lo cierto es que la consola híbrida de Nintendo aún tiene varios lanzamientos para los próximos meses.

