PlayStation Plus por fin podría habilitar el streaming de juegos para PS3 en Latinoamérica

El nuevo PlayStation Plus debutó el año pasado con un problema muy grande: en Latinoamérica el servicio nos llegó incompleto. Sí, a cambio teníamos una suscripción Deluxe que cuesta menos que la Premium, pero muchos hubieran preferido tener la opción de jugar en la nube. Afortunadamente, parece que eso está por cambiar en la región.

Como cuentan nuestros amigos de Qore, recientemente varios usuarios de grupos enfocados en PlayStation comenzaron a compartir una captura curiosa. Se trata de una imagen que nos muestra el menú de PlayStation Plus, el cual tiene habilitada la opción de gaming en la nube.

Llama la atención que este mensaje ha aparecido para usuarios de países hispanohablantes como para fans de Brasil. Lo anterior ya que muestra el texto localizado para 2 idiomas diferentes, lo que hace pensar que Sony está preparando para lanzar esta opción del servicio.

En LEVEL UP revisamos el menú de PlayStation Plus y podemos confirmar que la opción de Streaming de Juegos aparece. Dicho esto, al entrar en ella no aparece ningún videojuego para probar.

Te dejamos una captura de nuestra consola a continuación:

La opción de Juego en la Nube para PS5 apareció en Latinoamérica

Como puedes ver, algo que llama la atención es que en la pestaña se especifica que esta función corresponde al nivel PlayStation Plus Premium, el cual no está disponible en Latinoamérica. Tendremos que esperar para ver si PlayStation tiene planes de reemplazar el plan Deluxe con Premium en nuestra región o si los planes

Hasta ahora, Sony no ha anunciado nada sobre la llegada del streaming de videojuegos de PlayStation a Latinoamérica. Nos mantendremos al pendiente y te informaremos cuando sepamos más al respecto.

¿Qué ofrece el streaming de juegos de PlayStation Plus?

En caso de que no lo sepas, el streaming de juegos de PlayStation Plus te permite jugar títulos para PlayStation 4 y PlayStation 3 por medio de la nube. Esto quiere decir que tienes la oportunidad de disfrutarlos sin preocuparte por instalarlos ni descargarlos. Además, esta es la única forma en la que se pueden jugar clásicos de PS3 en nuevas consolas.

Cabe mencionar que Sony ya está realizando pruebas para ofrecer streaming de juegos de PlayStation 5 por medio de la nube. Así pues, pronto podrás usar este servicio para disfrutar juegos de 3 generaciones. Claro, esto siempre y cuando llegue a Latinoamérica.

¿Cuánto cuesta un año de PlayStation Plus?

Esta información llega pocos días después de que Sony aumentó el precio de PlayStation Plus en varias partes del mundo. Así quedaron los nuevos precios del servicio en Latinoamérica:

Suscripción de 12 meses a PlayStation Plus Essential ― $54.99 USD (antes $39.99 USD)

Suscripción de 12 meses a PlayStation Plus Extra ― $93.99 USD (antes $66.99 USD)

Suscripción de 12 meses a PlayStation Plus Deluxe ― $106.99 USD (antes $76.99 USD)

Y a ti, ¿te gustaría jugar títulos de PlayStation desde la nube? Cuéntanos en los comentarios.

PlayStation Plus es un servicio de suscripción disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5. Puedes saber más sobre lo que ofrece si haces clic aquí. Por otro lado, en este enlace encontrarás toda nuestra cobertura relacionada con este producto.

