¿El efecto Xbox Game Pass? The Texas Chain Saw Massacre supera los 4 millones de jugadores

The Texas Chain Saw Massacre es fácilmente una de las franquicias cinematográficas de horror más populares, por lo que era cuestión de tiempo para que diera el salto al gaming con un juego licenciado. Para sorpresa de quizás muchas personas, esta propuesta multijugador tuvo un estreno muy sólido.

Debemos recordar que el videojuego asimétrico de Gun Interactive debutó el 18 de agosto. De acuerdo con sus responsables, superó el millón de jugadores en el día de lanzamiento. Ahora, más de un mes después, mantiene el buen ritmo y alcanzó otra meta importante.

The Texas Chain Saw Massacre la rompió en su primer mes

Por medio de una publicación en redes sociales, el estudio desarrollador confirmó que más de 4 millones de personas jugaron The Texas Chain Saw Massacre durante el primer mes. Por desgracia, se abstuvo de revelar más información al respecto.

Eso sí, es importante recalcar que el anuncio anterior no significa que el videojuego online vendió esa cantidad de copias. Debemos recordar que debutó día 1 en Xbox Game Pass, por lo que es posible que el servicio de suscripción impulsara el éxito de esta propuesta de terror.

The Texas Chain Saw Massacre ya supera los 4 millones de jugadores

Para contextualizar, The Texas Chain Saw Massacre consiguió un pico de 17,141 jugadores simultáneos en PC, según datos de Steam Charts. De cualquier forma, está claro que es un éxito.

Sin duda, será interesante descubrir si este título basado en la saga creada por Tobe Hooper mantiene el buen ritmo en los meses venideros. El juego anterior de Gun Interactive, Friday the 13th: The Game, tuvo que cerrar sus puertas por inconvenientes con la licencia de la franquicia.

Por otra parte, Evil Dead: The Game, otro popular juego de terror asimétrico basado en una franquicia de terror, se quedó sin soporte y canceló el port para Nintendo Switch.

¿Qué es The Texas Chain Saw Massacre?

Este videojuego de terror inspirado en la cinta de 1974 guarda muchas similitudes a propuestas como Dead by Daylight, pues un grupo de jugadores asumirá el papel de los supervivientes e intentará escapar con vida. Por el otro lado, el equipo rival jugará como los miembros de la familia de Leatherface y deberá dar caza a sus víctimas.

Pero cuéntanos, ¿le diste una oportunidad a esta experiencia online? ¿Qué te pareció? Déjanos leerte en los comentarios.

The Texas Chain Saw Massacre está disponible para Xbox One, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4 y PlayStation 5. Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con él.

