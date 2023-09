"Lo sentimos" Unity cede y presenta nueva política de cobro para desarrolladores

¿El escándalo provocado por Unity llegó a su fin? Por el momento parece que sí pues la compañía no tuvo de otra más que dar marcha atrás en su escandalosa política de cobro que amenazaba las finanzas de editores y desarrolladores. Ahora, aplicará un nuevo esquema que bien podría ser aceptado o rechazado por la comunidad creativa dada la confianza que se perdió.

Video: La codicia no tiene límites

Unity pide perdón y cambia su escandalosa política de cobro

Por medio de una carta abierta publicada en el sitio oficial de Unity, Marc Whitten, presidente de Unity Creative, ofreció una disculpa a los editores y desarrolladores por la ola de críticas que su repentino sistema de cobro Runtime Fee provocó: "quiero comenzar con esto: lo siento. Debimos haber hablado con un mayor número de ustedes y deberíamos haber incorporado más de sus comentarios antes de anunciar nuestra nueva política de tarifa de tiempo de ejecución. Nuestro objetivo con esta política es garantizar que podamos seguir apoyándote hoy y mañana, y seguir invirtiendo profundamente en nuestro motor de juego".

Unity da marcha atrás en su polémico sistema de cobro

¿Qué dice la nueva política de cobro de Unity?

Para comenzar, la tarifa Runtime Fee que provocó la polémica no murió completamente, pero se considerará en otros niveles de usuario como opción. Vamos primero por los cambios iniciales:

Primero, el plan Unity Personal no solo se mantendrá gratuito, también verá un aumento en el límite de ingresos reportado para quienes quieran usarlo pasando de $100,000 USD a $200,000 USD, además de que ya no será obligatorio el uso de la pantalla "Made with Unity" en el inicio del videojuego. Asimismo, la compañía informó que "ningún juego con menos de $1 MDD en ingresos finales de 12 meses estará sujeto a alguna tarifa".

Luego, los usuarios de Unity Pro y Unity Enterprise, planes de pago así como juegos que generen más de $1 MDD, serán considerados de acuerdo con los términos y condiciones de la versión del motor que usaron para la creación de su videojuego. De inicio, se elimina la intención de retroactividad, por lo que ningún videojuego hecho antes del 1 de enero de 2024 estará sujeto a las políticas de cobro de tarifas. Sin embargo, en el caso de que un juego en estas condiciones se actualice a una versión de Unity igual o posterior a la fecha mencionada sí verá la aplicación de los nuevos términos y condiciones. Misma situación para todos los videojuegos hechos en Unity a partir del próximo año.

Ahora bien, la polémica tarifa Runtime Fee que cobrará entre $0.01 USD a $0.20 USD por cada instalación única se convertirá en una de 2 opciones. En este caso, Unity propone que el desarrollador, a partir de sus informes de instalaciones o ingresos, pague el total de la cuota que se genere mes con mes u ofrezca una participación de 2.5% de los ingresos totales para la compañía dueña del motor gráfico. Al respecto, Unity indica que la cantidad a pagar será la menor de las 2 opciones, tratando de favorecer a los desarrolladores.

¿Por qué Unity enfureció a la industria de los videojuegos?

La semana pasada, Unity anunció una nueva política que entraría en operación el 1 de enero de 2024 la cual se dirigió directamente con los modelos de suscripción como PlayStation Plus y Xbox Game Pass. A saber, la intención de la compañía era cobrar una cuota de entre $0.01 USD a los $0.20 USD por cada vez que se instalara un videojuego creado con su motor.

Luego de las primeras críticas y el inicio del escándalo, Unity reviró y aseguró que la cuota solo se cobraría por la primera instalación que se realizara de un videojuego, esto como respuesta a las preocupaciones de que se hiciera mal uso de ello pensando en bombardeo con descargas por parte de grupos de jugadores sabiendo que esto repercutiría en las finanzas de los estudios y editores. Sin embargo, el cambio no fue suficiente pues editores y desarrolladores señalaron que un cobro por descarga, aún de forma inicial y única, sería un duro golpe a sus finanzas.

Posteriormente, algunos estudios, como el de los creadores del éxito indie Cult of the Lamb, amagaron con dejar de vender sus videojuegos pues no le darían un solo centavo extra a Unity más allá de lo acordado previamente. Por otra parte, la situación escaló a tal grado que un reporte "creíble" de amenazas de muerte llevó a la evacuación del edificio de la compañía.

Video: Las PEORES DECISIONES ejecutivas en la historia de los videojuegos

Sigue informado, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News