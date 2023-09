Five Nights at Freddy’s: la película tendrá algo que seguramente nadie esperaba

Five Nights at Freddy’s es una franquicia de videojuegos sumamente popular. Es por esto que su adaptación al mundo del cine ha generado mucha expectativa por parte de propios y extraños. Muchos esperan que sea una película de videojuegos más, pero nueva información apunta a que, en realidad, será algo que muy pocos esperan.

Como cuentan nuestros amigos de Tomatazos, el equipo de producción de Five Nights at Freddy’s quería hacer algo más que una calca de la historia del primer juego. Si bien buscarán que sea fiel y que los fantáticos se sientan a gusto con lo que están viendo en pantalla, la realidad es que el equipo creativo también tenía algo que decir.

El equipo creativo de FNAF quiere contar una historia más humana

De hecho, recientemente hubo una entrevista con Teresa Sutherland, guionista que no trabajó en la cinta, pero que conoce de cerca a Emma Tammi, directora de Five Nights at Freddy’s. En la plática Sutherland reveló que Tammi quiere aportar su talento al crear una historia más profunda y humana, algo que seguramente pocos esperaban de Five Nights at Freddy’s.

“Lo que Emma traerá a Freddy's es justo la historia que quieres, como si fuera una historia muy humana en esa película. Sé que habrá estilo allí. Habrá algo que será más profundo de lo que imaginas. Podríamos pensar en este tipo de adaptación”, dijo Sutherland en una entrevista con MovieWeb (vía Tomatazos).

¿Por qué la película de Five Nights at Freddy’s será más profunda que el juego?

Ahora bien, ¿por qué la película Five Nights at Freddy’s tendrá la oportunidad de contar una historia más humana y profunda que el videojuego? Hay varias razones; sin embargo, una de ellas está en el cambio más importante a su historia.



Si jugaste Five Nights at Freddy’s sabes que en la primera entrega de la serie controlamos a Mike Schmidt, quien debe sobrevivir a la sed de venganza de los animatrónicos del restaruante de comida rápida en el que trabaja. Eso no cambiará en la película, pero lo que sí será diferente es que no estará solo.

Resulta que en la película de Five Nights at Freddy’s, Mike Schmidt estará en un problema más grande. No sólo su vida corre peligro, sino que su hermana, Abby, se encuentra dentro de la pizzería. Esto agrega una mayor urgencia en el protagonista, quien ahora tiene la misión de salvar la vida de una persona que lleva en el corazón.

Abby será una pieza clave en la narrativa de FNAF

Así pues, la relación entre Mike y Abby permitirá explorar un lado más humano del progagonista. Tanbién lo mostrará de una forma más profunda, dejándonos conocer más sobre su vida fuera del restaurante.

Y a ti, ¿qué te pareció esta noticia? ¿Crees que el cambio le siente bien? ¿Estás emocionado por ver Five Nights at Freddy’s? Cuéntanos en los comentarios.

