Cancelan atractivo juego para Switch por culpa de Unity

La polémica provocada por Unity ya cobró su primera víctima. Se trata de un videojuego que estaba en desarrollo para Nintendo Switch que ya no verá la luz debido a las nuevas políticas de la compañía dueña del motor gráfico que incluso con sus cambios resulta en un mal trato de negocios para los creadores.

Video: La codicia no tiene límites

Un juego de carreras futuristas ya no llegará a Switch por el escándalo de Unity

De acuerdo con un reporte de VGC, el juego de carreras futuristas inspirado en el legendario WipeOut de a década de los 90, BallisticNG, ya no tendrá un port para Switch toda vez que su desarrollo se realizó en Unity y las recientes políticas no son atractivas para Neognosis, estudio encargado del proyecto. La noticia fue confirmada por los mismos desarrolladores, quienes señalaron que las políticas de Unity, con todo y sus cambios recientes, no son suficientes para justificar el port para la híbrida de Nintendo.

Cancelan la versión de BallisticNG para Nintendo Switch

Al respecto, Neognosis informa que para el port de BallisticNG en Switch era necesario actualizar la versión de Unity, algo que es requisito para publicar en la consola de Nintendo. Lo anterior significaría que este juego de carreras futuristas caería de lleno en el nuevo esquema de cobro de Unity por lo que tendrían que pagar cuotas por instalación o un porcentaje de los ingresos. Tomando en cuenta que se trata de un proyecto pequeño que no venderá millones de copias, las perspectivas de negocio bajo este contexto son casi nulas.

Unity respondió a la polémica creada ya las críticas recibidas con cambios en su política de cobro. Si bien hay opciones atractivas para los proyectos pequeños que usan una versión gratuita, la realidad es diferente para quienes tienen un esquema de pago pues la compañía aplicará cobro de tarifas por instalación o tomará un porcentaje de los ingresos generados, de manera que los desarrolladores tendrán que pagar sí o sí.

¿Por qué Unity enfureció a la industria de los videojuegos?

La semana pasada, Unity anunció una nueva política que entraría en operación el 1 de enero de 2024 la cual se dirigió directamente con los modelos de suscripción como PlayStation Plus y Xbox Game Pass. A saber, la intención de la compañía era cobrar una cuota de entre $0.01 USD a los $0.20 USD por cada vez que se instalara un videojuego creado con su motor.

Luego de las primeras críticas y el inicio del escándalo, Unity reviró y aseguró que la cuota solo se cobraría por la primera instalación que se realizara de un videojuego, esto como respuesta a las preocupaciones de que se hiciera mal uso de ello pensando en bombardeo con descargas por parte de grupos de jugadores sabiendo que esto repercutiría en las finanzas de los estudios y editores. Sin embargo, el cambio no fue suficiente pues editores y desarrolladores señalaron que un cobro por descarga, aún de forma inicial y única, sería un duro golpe a sus finanzas.

Posteriormente, algunos estudios, como el de los creadores del éxito indie Cult of the Lamb, amagaron con dejar de vender sus videojuegos pues no le darían un solo centavo extra a Unity más allá de lo acordado previamente. Por otra parte, la situación escaló a tal grado que un reporte "creíble" de amenazas de muerte llevó a la evacuación del edificio de la compañía.

Video: Las PEORES DECISIONES ejecutivas en la historia de los videojuegos

Sigue informado, en LEVEL UP.

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News