Revendedores arruinan colaboración Pokémon x Van Gogh

Hace apenas 1 día, The Pokémon Company reveló lo genial que será la colaboración que tendrá con el Museo Van Gogh de Ámsterdam, Países Bajos, que como máximo coleccionable ofrecería una tarjeta de Pikachu exclusiva de forma limitada. La exhibición acaba de comenzar y lamentablemente los acaparadores ya están haciendo de las suyas.

La carta en cuestión tiene la fantástica ilustración de un Pikachu inspirada en el Autorretrato con sombrero de fieltro gris, pintura icónica que el autor creó en 1887. El museo y The Pokémon Company recompensarían a los visitantes, especialmente niños, al completar ciertas actividades de un folleto relacionadas con las obras en exhibición y sería una carta exclusiva y limitada.

La carta Pokémon TCG de Pikachu exclusiva causa caos en el Museo Van Gogh

Desafortunadamente, como es costumbre en este tipo de promociones que The Pokémon Company decide hacer "exclusivas" a propósito, decenas de acaparadores y oportunistas se dejaron ir al Museo Van Gogh para arrasar no sólo con las cartas exclusivas, sino también con la sección de productos de la colaboración.

Tal como puedes ver en la publicación abajo, los acaparadores hicieron tremendo alboroto en el Museo Van Gogh, lugar que usualmente —como cualquier otro museo— está en calma, todo para asegurar sus productos que no pueen conseguirse en ningún otro lado y para, por supuesto, horas más tarde ponerlos en venta en sitios de reventa como eBay, en los que ya alcanzan precios absurdos.

El coleccionable que destaca en este sentido es la carta de Pokémon TCG de Pikachu, pues hay personas que piden por lo menos $4400 MXN (alrededor de $250 USD).

Este tipo de situaciones es común para The Pokémon Company, en especial cuando se trata de colaboraciones especiales y limitadas. La compañía y el Museo Van Gogh tienen las mejores intenciones de hacer esta colaboración, pero es una pena que no haya las medidas. Quizá sería diferente si no se promocionaran los productos como exclusivos o simplemente no se lanzaran productos como parte de la colaboración, sino que se trate de un evento único que no tenga mercadotecnia o coleccionismo para evitar escenas de acaparadores y oportunistas como ésta.

"Es muy emocionante por fin compartirle al mundo nuestra colaboración con Pokémon", expresó un representante del museo (vía Polygon). "¡Las reacciones iniciales fueron muy positivas! Desde luego, la situación que se ve en el video no es como nos gustaría que fuera. La colaboración con Pokémon ha sido preparada cuidadosamente. La seguridad de nuestros visitantes y el personal es siempre nuestra prioridad. Sin embargo, es posible que haya situaciones que no podamos prever. En tales casos, actuamos inmediatamente. Después de todo, estamos acostumbrados a recibir una enorme y diversa audiencia diariamente, así como a ofrecerles una visita segura y agradable. A partir de mañana, limitaremos las ventas a 1 pieza de producto por persona tanto en la tienda web como en la del museo. Los productos están sujetos a disponibilidad".

Especuladores creen que la nueva carta de Pikachu costará una fortuna en el futuro

En fin, ¿qué opinas de esta situación y el coleccionismo de Pokémon? Cuéntanos en los comentarios.

