Five Nights at Freddy’s: detalle de la película te enganchará para que la veas varias veces

La película de Five Nights at Freddy’s estará repleta de geniales easter eggs relacionados con los juegos de la franquicia y las teorías de fans. Serán tantos que Emma Tammi, la directora de la cinta, aseguró que los fans de la serie tendrán que ver varias veces la producción para descubrirlos todos.

Durante una entrevista con la revista SFX (vía GamesRadar), Tammi afirmó que la película estará llena de referencias que los fans amarán e identificarán sin problemas. Sin embargo, señaló que algunos easter eggs serán muy obvios, mientras que otros estarán más ocultos.

Por tal motivo, cree que algunos detalles pasarán desapercibidos en la primera vez que los fans disfruten la cinta. Debido a esto, piensa que los amantes de la saga tendrán que ver varías veces la película para descubrir todas sus referencias y secretos.

"Bueno, no puedo revelar nada de eso. Diré esto: creo que algunos [easter eggs] serán inmediatamente obvios. Luego creo que otros se descubrirán cuando vean la cinta por segunda o tercera vez. Tenemos algunas cosas que están un poco más enterradas y que quizá no se noten a la primera", afirmó la directora.

Por otro lado, Tammi mencionó que inicialmente no estaba familiarizada con el universo de la franquicia. Sin embargo, lo descubrió poco a poco y quedó encantada. De esta forma se dio cuenta de que Five Nights at Freddy’s tenía todo lo necesario para llegar a los cines.

"Creo que mi mayor impresión fue que se trata de un mundo atmosférico tan genial que es perfecto para ser adaptado a un largometraje. Así que llegué con la idea de cómo se sentirían este espacio, este lugar y este viaje en un formato cinematográfico, y eso me entusiasmó", finalizó la directora.

