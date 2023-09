Five Nights at Freddy’s: la película cambiará este detalle clave de la trama del juego

Five Nights at Freddy’s se perfila para ser uno de los eventos cinematográficos del año al ser la adaptación de uno de los videojuegos más exitosos de la última década. Dicho esto, antes de que entres a la sala con tus palomitas debes saber que no será una calca del juego. La prueba más clara la tenemos en un cambio importante de su historia.

Por si te lo perdiste: Nuevo detalle de Five Nights at Freddy’s cambiará por completo tu forma de ver la película

En las últimas semanas, han surgido nuevos detalles sobre la película de Five Nights at Freddy’s. Además, varios creativos cercanos a la producción han revelado información sobre lo que han hecho. Gracias a esto sabemos que promete ser fiel al videojuego y su universo, pero que también se tomará licencias para crear una cinta con mayor profundidad en sus personajes.

Video relacionado: Five Nights At Freddy's: Security Breach - Trailer de Avance | PlayStation 5 Showcase

¿Cuál será la diferencia más importante que tendrá la película de Five Nights at Freddy’s?

Si jugaste Five Nights at Freddy’s sabes que uno de los elementos clave de la historia es que es que Mike Schmidt, su protagonista, se encuentra completamente solo. Así pues, como el guardia de la seguridad de Freddy Fazbear’s Pizza, tiene que sobrevivir varias noches a las amenazas de los animatrónicos del restaurante.

El gran cambio se encuentra que, al inicio de la historia, Mike Schmidt no estará solo. Ni en su vida personal, ni cuando esté trabajando en Freddy Fazbear’s Pizza. Esto lo sabemos puesto que está confirmado que tiene una hermana llamada Abby y la razón por la que trabaja en este terrorífico restaurante es para tener dinero para mantenerla.

Entérate: Five Nights at Freddy's, del videojuego al cine: todo lo que debes saber

Pero, ¿quién acompaña a Mike en el restaurante? Para su desgracia se trata de Abby. Así pues, no sólo tendrá que preocuparse por sobrevivir, sino también por encontrar la manera de salvar a su hermana.

Mike no estará solo en Freddy Fazbear’s Pizza

¿Quién es Abby Schmidt?

Abby Schmidt es un personaje original que fue creado para la película de Five Nights at Freddy’s. Se trata de una niña de 10 años que es la hermana de Mike Schmidt, quien se ha encargado de criarla desde la muerte de sus padres.

“Abby, la hermana pequeña de Mike, es curiosa y valiente, con una mente creativa y una aguda intuición. Un poco solitaria, guarda sus pensamientos y sentimientos en secreto y se expresa principalmente a través del dibujo.

Abby ha crecido sin sus padres y criada por su poco fiable hermano, por lo que ha aprendido a valerse por sí misma. Sin embargo, sigue siendo una niña, emocionalmente vulnerable, llena de imaginación y no exenta de los arrebatos normales de una niña de 10 años”, señala la descripción oficial de Abby.

En Internet ya hay varias teorías sobre cuál será el verdadero papel que tendrá Abby en la historia de Five Nights at Freddy’s. Son ideas que tienen spoilers de toda la saga, así que nos las guardaremos para otra ocasión, pero todo apunta a que es un personaje con mucho potencial.

Abby será interpretada por Piper Rubio

¿Por qué la película de Five Nights at Freddy’s será diferente al juego?

Si te preguntas por qué Five Nights at Freddy’s tendrá esta diferencia tan importante, la respuesta es clave: todo apunta a que la cinta se llevará a cabo en una línea temporal diferente.

Otras noticias: Five Nights at Freddy’s: la película adelanta su fecha de estreno en México, ¿cuándo debutará?

Hasta ahora, ningún miembro del equipo creativo de Five Nights at Freddy’s. lo ha confirmado; sin embargo, es común que las adaptaciones de juegos, comics y hasta mangas no formen parte del canon establecido. Así pues, viendo que hay una diferencia tan importante, lo más seguro es que se lleve a cabo en una línea temporal diferente.

Sin duda, será interesante ver cómo evoluciona la narrativa de Five Nights at Freddy’s con esos cambios. Estaremos al tanto y te contaremos si nos enteramos de otro cambio en la historia.

Y a ti, ¿qué te pareció este cambio? ¿Crees que la Five Nights at Freddy’s nos presentará una línea temporal que dejará satisfechos a los expertos en el indie de terror? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Five Nights at Freddy’s.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 25 de 2023

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News