Five Nights at Freddy’s: ¿Cuántas películas tendrá la saga? Hay buenas noticias para los fans

La primera película de Five Nights at Freddy’s aún no debuta, pero sus fans ya esperan que Blumhouse aproveche el universo de la franquicia para hacer más adaptaciones. Por fortuna, la compañía y Emma Tammi, directora de la primera cinta, están muy interesadas en esta idea.

Anteriormente, Blumhouse admitió que le encantaría adaptar más juegos de Five Nights at Freddy’s para llevarlos a la pantalla grande. Ahora, Tammi reveló que le fascinaría hacer al menos una trilogía con el universo de la serie de horror.

Five Nights at Freddy’s podría tener varias películas

En una charla con la revista SFX (vía GamesRadar), Tammi admitió que está encantada con el universo de Five Nights at Freddy’s, así que le gustaría que tuviera más películas en el futuro.

Reconoció que por ahora no puede confirmar nada, pues todo depende del éxito que tenga la primera cinta. También comentó que, en caso de que exista una posibilidad, le encantaría ser parte de los próximos proyectos de la franquicia.

"Creo que todos nos sentiríamos muy afortunados de poder seguir haciendo películas en este universo y con estos personajes. Todo dependerá de cómo vayan las cosas con esta primera, pero si tuviéramos la suerte de hacer más, me gustaría absolutamente participar y me sentiría afortunada de que me incluyeran en esas secuelas, si llegaran a producirse”, afirmó Tammi.

Como te comentamos Blumhouse también quiere hacer más películas que adapten otros juegos de la saga. Esto debido a que Jason Blum, fundador y actual director general de la compañía, es un fan de los videojuegos y de la serie en general. Así pues, las posibilidades de que ocurra son altas.

Extender el universo cinematográfico de Five Nights at Freddy's sería algo totalmente posible, pues la serie cuenta con bastantes juegos y teorías de fans que han expandido su lore a lo largo de los años. Si bien por ahora no se confirmó una secuela, las puertas para hacerla están abiertas siempre.

