The Pokémon Company y su escasez artificial arruinan colaboración Pokémon x Van Gogh

The Pokémon Company sorprendió esta semana al revelar la fantástica colaboración que haría con el Museo Van Gogh, que incluiría bellísimo arte inspirado en las famosas pinturas del artista neerlandés. Pero el gusto duró muy poco para los fans que esperaban conseguir productos de la colaboración, puesto que la compañía acaba de decirles que se quedarán con las ganas.

Lo leíste bien a sólo 3 horas de que se habilitara la colaboración en las tiendas en línea de Pokémon Center se agotó toda la mercancía relacionada: bolsas, tazas, carpetas, postales, figuras, pósteres, tapetes de juego, prendedores... todo está agotado.

En caso de que no lo sepas, The Pokémon Company daría la oportunidad a los compradores de Pokémon Center de conseguir la carta de Pikachu x Van Gogh. Sólo era necesario comprar productos de la colaboración para recibirla gratis como parte de la orden y así no tener que ir al museo en Países Bajos y lidiar con una horda caótica de revendedores.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 35 de 2023

The Pokémon Company también es culpable de que existan revendedores y acaparadores

Pese a que la tienda tiene medidas para evitar que bots compren, la verdad es que muchas veces bloquea a usuarios legítimos y les impide acceder durante un buen rato, lo cual pasó en esta ocasión y varios se quedaron frustrados.

De cualquier manera, muchos están decepcionados por la manera desastrosa en la que The Pokémon Company se hizo cargo de la colaboración, comenzando por la incertidumbre en la fecha de lanzamiento de los productos en su tienda en línea.

Esto es especialmente indignante si tomamos en cuenta que no se trata de alguna compañía indie, sino la responsable de la principal franquicia no sólo de los videojuegos, sino del entretenimiento en general. ¿Por qué producir unidades de forma tan limitada si sabes que van a agotarse? ¿Por qué no te preocupas por satisfacer la demanda en vez de obligar a los fans a ir con los revendedores? The Pokémon Company por lo visto sigue sin aprender... ¿o lo hará intencionalmente?

Todos estos productos incluía la colaboración Pokémon x Van Gogh y ya no pueden conseguirse

Muchos fans creen que es lo último, ya que recientemente la compañía ha tomado medidas para elevar el valor de sus productos, no medidas buenas, sino aquellas relacionadas con la escasez artificial, lo cual es una pena.

"Nos disculpamos con los fans que ansiosamente esperaban el lanzamiento de nuestra colaboración Pokémon Center x Van Gogh hoy", se lee en el comunicado de la compañía. "Debido a la abrumadora demanda, todos nuestros productos de esta colección se agotaron. Sabemos que esto es decepcionante para muchos que estaban al pendiente de nuestro correo oficial y redes sociales para conocer como y cuando comprar".

¿Habrá otra oportunidad para conseguir la elusiva carta de Pikachu x Van Gogh?

Lo bueno dentro de todo esto es que The Pokémon Company al parecer todavía tiene cartas de Pikachu x Van Gogh y planea encontrar otra manera de ofrecerlas en un futuro a los compradores de Pokémon Center.

Dicho esto, la única manera de conseguir la carta de Pikachu x Van Gogh es visitando el museo en Países Bajos o comprarla a precios exorbitantes que los revendedores están pidiendo por ella en sitios como eBay.

"Estamos trabajando activamente en maneras para ofrecer más cartas promocionales de Pikachu con sombrero de fieltro gris para los fans que compren en Pokémon Center en el futuro. Los detalles se revelarán en una fecha psoterior", expresó The Pokémon Company. "Gracias por su comprensión y apoyo continuo".

Lamentablemente, no se dijo nada sobre la demás mercancía de la colaboración, así que puede darse por hecho que ya no habrá manera de conseguir cualquiera de estos productos por lo menos en Pokémon Center. De nuevo, es lamentable.

Por si te lo perdiste: fans criticaron el altísimo precio de nuevo coleccionable de Pokémon TCG, creen que The Pokémon Company está sobrevaluándolo.

¿Qué opinas de la escasez artificial de The Pokémon Company y el furor por la nueva carta de Pikachu? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Pokémon si visitas esta página.

Video relacionado: Pokémon - Tráiler de 25 Aniversario

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2, 3, 4

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News