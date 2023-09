Five Nights at Freddy’s: confirman que uno de los cameos más esperados no estará en la película

La película de Five Nights at Freddy’s llegará pronto a los cines de México y el mundo. Mientras la fecha de estreno se acerca, los fanáticos empiezan a trazar toda clase de teorías sobre los posibles cameos que podrían hacer acto de presencia. Por desgracia, hay malas noticias en este frente.

De la noche a la mañana, Five Nights at Freddy’s se convirtió en una de las franquicias de terror más populares de la última década. Gran parte de su éxito proviene de los creadores de contenido que realizaron videos y transmisiones en vivo del videojuego original, lo que dio pie a secuelas, spin-off y, en última instancia, una película.

Mark Edward Fischbach, mejor conocido como Markiplier, fue uno de los youtubers que dieron visibilidad al juego gracias a sus videos de humor. Para contextualizar, su primer gameplay del título tiene más de 113 millones de reproducciones en YouTube.

Con esto en mente, muchos seguidores creyeron que el creador de contenido podría aparecer en la adaptación dirigida por Emma Tammi. ¿Acaso tendrá un cameo?

Video relacionado: El problema de Poppy Playtime y los imitadores de Five Nights at Freddy's

¿Markiplier apareció en la película de Five Nights at Freddy’s?

A inicios de 2023, el influencer desaceleró el ritmo con el que subía videos a su canal de YouTube. Explicó que el motivo se debía a su trabajo en un nuevo largometraje. Como era de esperar, sus seguidores especularon que el proyecto en el que participaba era la cinta inspirada en el juego de terror.

Poco después, sin embargo, Mark Edward Fischbach abordó los rumores sobre su participación en el largometraje y compartió una mala noticia. En específico, negó su participación en la adaptación de Five Nights at Freddy’s y aseguró que trabajaba en otra cinta en su lugar.

Markiplier se autoproclamó el Rey de Five Nights at Freddy’s

“No, no es el filme de FNAF, es mi película. Y es algo de lo que estoy muy, muy orgulloso. Y es algo que requirió mucho más trabajo de lo que pensé anteriormente, pero al mismo tiempo es algo que será infinitamente más gratificante de lo que pensaba”, afirmó Markiplier en la transmisión.

Dicho esto, el youtuber miró con atención a la cámara e insinuó que tenía información privilegiada sobre la cinta protagonizada por Matthew Lillard y Josh Hutcherson.

Por si te lo perdiste: Five Nights at Freddy’s: Juan Guarnizo y MAAU no quisieron participar en la película por estas razones

"No me preguntes nada sobre la película. Dios mío, las cosas que definitivamente no podría contarte sobre la cinta FNAF que realmente no sé. Guiño. No sé nada. ¿O sí? Pregunta. No. No sé nada”, bromeó el creador de contenido.

Por supuesto, siempre cabe la posibilidad de que el youtuber mienta y que realmente aparezca en la cinta. Por el momento, sólo podemos confiar en su palabra.

Markiplier trabaja en la adaptación de Iron Lung, un juego independiente

Si bien los fans se quedarán con las ganas de ver a Markiplier en la película de Five Nights at Freddy’s, la directora confirmó que habrá muchos easter eggs que emocionarán a los entusiastas de la franquicia.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta noticia? ¿Esperaba ver al influencer en la cinta? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para encontrar las últimas novedades de Five Nights at Freddy’s.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 25 de 2023

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente