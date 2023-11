Level-5 confirma retrasos en varios juegos que iban a llegar a finales de 2023

El Level-5 Vision 2023 II se realizó la madrugada de este miércoles 29 de noviembre y dejó varias sorpresas no muy agradables para la comunidad. Ya te hablamos del lejano estreno de Professor Layton and the New World of Steam y del cambio de fecha de FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time. Sin embargo, otros juegos de la compañía también sufrieron retrasos.

Como seguramente recordarás, fue a finales de octubre cuando Level-5 celebró su 25.° aniversario y prometió que compartiría nueva información sobre las fechas de lanzamiento de sus próximos títulos en un evento digital.

Dicho evento ya sucedió y confirmó que Inazuma Eleven: Victory Road, DECAPOLICE y Megaton Musashi Wired se retrasan y ninguno llegará en 2023, tal como se había prometido en un inicio.

¿Qué pasó con Inazuma Eleven: Victory Road?

Inazuma Eleven se tardará un poco más

A pesar de que el esperado título de futbol estaba apuntado para finales de este año, se confirmó que ahora llegará en marzo de 2024, pero como una “Beta test” con acceso a modos PvP y con una fecha de estreno para el juego completo aún por revelar.

La buena noticia es que Level-5 prometió una mejora gráfica notable comparada a juegos previos de la franquicia, una nueva variedad de personajes y habilidades, modelos de estrategia para planear los partidos y una historia mucho más cuidada.

¿Qué pasó con DECAPOLICE?

El juego tardará bastante en llegar

Otro de los títulos que los fans están esperando es DECAPOLICE, el cual sufrió un retraso indefinido que podría extenderse hasta finales de 2024 o 2025, por lo que los interesados en esta propuesta detectivesca tendrán que esperar un buen rato por él en PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch.

Te recordamos que la entrega es un título de rol, crimen y suspenso que te traslada a Ridden City, un lugar asolado por criminales, pero que cuenta con la ayuda del experimentado detective Harvard Marks, quien deberá realizar su trabajo para mantener el control en la zona.

¿Qué pasó con Megaton Musashi: Wired?

Faltan unos meses para ver esta entrega

Por último, el juego menos afectado con estos retrasos fue Megaton Musashi: Wired, que sí compartió su fecha exacta de estreno y ahora llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5 el próximo 25 de abril.

Seguiremos pendientes para conocer cualquier novedad sobre la llegada de estos juegos. Mientras tanto, te invitamos a seguir informado sobre todo lo relacionado a Level-5 en este enlace.

¿Qué te parecen los retrasos de Level-5? Cuéntanos en los comentarios.

