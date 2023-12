Five Nights at Freddy’s generó una millonada; supera a todas las películas de terror de 2023

Los fans dieron su veredicto y coincidieron en que Five Nights at Freddy’s es una buena película lo cual se transformó en un éxito en taquilla. El filme inspirado en la franquicia de videojuegos la rompió en serio en las últimas semanas y antes de que dé el salto a plataformas de streaming se reveló la cifra que acumuló durante su estancia en cines.

Five Nights at Freddy’s generó más de $300 MDD

Triunfar en el género de terror en el cine no es fácil pues año con año se estrenan películas de este tipo, muchas de ellas apostando por un estreno en la previa a la Noche de Brujas o Halloween. Sin embargo, la competencia no fue nada para Five Nights at Freddy’s pues información de Comicbook reveló que la cinta generó más de $300 MDD en la taquilla, reafirmando su triunfo como la película de terror más exitosa de 2023.

¿Qué películas de terror superó Five Nights at Freddy’s?

Para ponerlo en perspectiva, la película de Five Nights at Freddy’s y sus más de $300 MDD superaron a las cintas que estaban destinadas, supuestamente, a tener ese logro. Por ejemplo, Insidious: The Red Door logró $189 MDD, mientras que Scream VI generó $169 MDD y Thanksgiving solo obtuvo $36.8 MDD.

La película de Five Nights at Freddy’s es un éxito redondo pues superó $300 MDD en ingresos, fue la más exitosa del género de terror este año, pero destaca porque lo logró con un estreno simultáneo en cines y en la plataforma de streaming Peacock.

El éxito financiero de Five Nights at Freddy’s asegura un porvenir interesante para la franquicia en el cine y en las plataformas digitales. Al respecto, pronto se estrenará la película en varios servicios de streaming, a la vez que la información sobre su secuela comienza a generarse. El triunfo es tal que la producción llamó la atención de Marvel y se confirmó que el próximo año aparecerá en un cómic protagonizado por Spider-Man.

