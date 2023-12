Five Nights at Freddy’s tendrá inesperada colaboración con Spider-Man y Marvel

La película de Five Nights at Freddy’s triunfó en lo comercial y ante millones de fans más allá de lo que dicen las críticas. Esto abrió opciones a futuro, incluyendo colaboraciones inesperadas. Justamente, la franquicia de terror dará la sorpresa el próximo año cuando aparezca en un cómic de Marvel protagonizado por Spider-Man.

¿Cuándo y cómo será la colaboración entre Five Nights at Freddy’s, Marvel y Spider-Man?

Durante su participación en un panel en la Comic Con de Los Ángeles (vía The Popverse), Ryan Stegman, artista de Marvel, reveló que la franquicia Five Nights at Freddy’s tendrá una colaboración con la marca y aparecerá en un cómic especial que se lanzará el próximo año. A saber, la IP de terror será parte del primer número de Spider-Man & The Ultimate Universe que se lanzará en mayo de 2024.

Si bien no hay detalles específicos sobre la manera en que los 2 universos se encontrarán, Ryan Stegman mencionó que el cómic con edición e historia única (one-shot) tendrá "paralelismos con Five Nights at Freddy’s" por lo que ya se especula sobre lo que podría suceder toda vez que hay elementos para definir un villano y situaciones de peligro que podrían ser atendidas por los superhéroes.

El próximo año, Five Nights at Freddy’s aparecerá en un cómic de Marvel

Por otra parte, la aparición de Five Nights at Freddy’s en un cómic de Marvel y Spider-Man será parte de uno de 2 lanzamientos que tendrán lugar en marco del Día del Cómic Gratuito, de manera que esa historia estará al alcance de millones en todo el mundo.

ENTÉRATE: Five Nights at Freddy's 2 llegaría a los cines antes de lo que crees

Ya que hablamos de Five Nights at Freddy’s, te recordamos que la película está cerca de debutar en plataformas de streaming. Asimismo, ya hay información sobre una secuela y la entrega del videojuego en que podría inspirarse. Por otra parte, el impacto de la película en los fans fue tal que una popular cadena de restaurantes con temática similar decidió retirar sus animatrónicos.

