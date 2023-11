Five Nights at Freddy’s: ¿en qué juego se basará la secuela? Los fans tienen dudas

Five Nights at Freddy’s llegó a los cines de México y más regiones a finales de octubre, y rápidamente generó millones en ganancias debido a su buen desempeño en cartelera. Si se toma en cuenta su éxito, es de esperar que una secuela suceda tarde o temprano. A la espera de una confirmación oficial, un nuevo informe emocionó a los fanáticos, quienes ya teorizan sobre la trama.

Hace poco, surgió un reporte que adelantaba que una secuela de la adaptación live-action del videojuego de terror está en camino. Incluso se dice que la producción empezó hace 6 meses, por lo que el estreno estaría relativamente cerca. Eso sí, ni Universal Pictures ni Blumhouse Productions han confirmado esta información.

De cualquier forma, la comunidad recurrió a los foros y las redes sociales para discutir sobre los posibles acontecimientos que una secuela podría abordar.

Video relacionado: Five Nights At Freddy's: Security Breach - Trailer de Avance | PlayStation 5 Showcase

Fans de Five Nights at Freddy’s teorizan sobre la trama de la posible secuela

La primera cinta protagonizada por Matthew Lillard y Josh Hutcherson adapta los acontecimientos de la primera entrega que debutó en 2014, pues la historia sigue a un guardia de seguridad de una pizzería abandonada que debe sobrevivir a temibles animatrónicos.

Por supuesto, la película de Five Nights at Freddy’s se tomó algunas libertades y ciertos acontecimientos son diferentes a los que vemos en el juego; sin embargo, los fanáticos se preguntan si la hipotética secuela seguirá la línea temporal de los títulos originales creados por Scott Cawthon o si tomará un camino diferente.

Por si te lo perdiste: Five Nights at Freddy’s: los críticos la odiaron, pero la película rompe récords y hace historia

Para nadie es secreto que el lore de la franquicia puede ser muy confuso. El segundo videojuego no comienza justo después del primero, pues en realidad está ubicado entre la 4.ᵃ y 5.ᵃ entrega. Sin revelar muchos detalles, el estado de los animatrónicos más desgastado se podría justificar con una escena que ocurre en el arco final de la primera película.

“No creo que vaya a ser realmente una adaptación de Five Nights at Freddy’s 2. La primera película no fue exactamente una adaptación del primer juego, y sólo tomó prestados elementos tanto de los libros como del primer juego (…) La secuela podría ser una expansión de esa historia”, comentó un fan en reddit. “Mira, no todo tiene que ser 1 a 1 con los juegos”, dijo otro.

¿Cuáles animatrónicos aparecerán en la hipotética secuela de FNAF?

La publicación del usuario Partial_Crib3000 en reddit generó una discusión muy interesante, pues los fans platican sobre posibles escenarios. Lo cierto es que los detalles sobre la hipotética secuela permanecen como un misterio, por lo que, en caso de que el proyecto sea real, es probable que pronto tengamos más información que arroje luz sobre la trama y otros apartados.

Pero cuéntanos, ¿en qué juego crees que estará basado la secuela? ¿Crees que esta adaptación cinematográfica debería tener su historia propia? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con Five Nights at Freddy's.

Video relacionado: Los 5 clones de Five Nights at Freddy’s tan malos que dan miedo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente