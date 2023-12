¿Cuánto durará y cuántos anuncios habrá en The Game Awards 2023?

Ya sólo falta poco más de 1 día para The Game Awards 2023 y conocer todas las sorpresas que las compañías de videojuegos y el productor Geoff Keighley preparan para el público. ¿Cuánto durará el evento?, ¿cuántos anuncios se harán? El anfitrión y organizador respondió.

Ya sea para calcular a qué horas podrás irte a dormir el 7 de diciembre o para abrirte un espacio en tu agenda para sintonizar The Game Awards 2023, seguramente quieres saber cual será la duración de la ceremonia o el número de revelaciones que ofrecerá para ver si vale la pena verla en vivo.

¿Cuántos anuncios habrá en The Game Awards 2023?

"No lo sé. No los he contado", respondió Keighley al ser cuestionado sobre la cantidad de anuncios que habrá en The Game Awards 2023. "Creo que la misma [cantidad de anuncios de la edición del año pasado], pero no lo sé".

En el evento del año pasado hubo un montón de anuncios importantes, con participación de franquicias como Star Wars, Final Fantasy, HADES y más, por lo que se espera que en The Game Awards 2023 no se escatime en anuncios.

No obstante, algo que un confiable informante ya anticipó es que la edición de este año destacará por la cantidad de anuncios de IP completamente nuevas.

The Game Awards 2023 durará alrededor de 3.5 horas

¿Cuánto durará The Game Awards 2023?

De forma paralela, Keighley confirmó que The Game Awards 2023 tendrá una duración similar a la de The Game Awards 2022.

"No quiero decir un número porque entonces reverberará en Internet... pero es probablemente similar a los años pasados en cuanto a duración del show y contenido", anticipó Keighley.

La edición del año pasado fue ligeramente más cortas en comparación con las de años anteriores y al parecer presentó todo con un ritmo adecuado que al final hizo que la experiencia fuera una experiencia agradable para el espectador.

The Game Awards 2022 tuvo una duración de aproximadamente 3 horas con 30 minutos en total. Si consideramos únicamente el evento principal y quitamos los 30 minutos del show previo, se espera que la ceremonia de premiación y anuncios principales tenga una duración de 3 horas.

"Nos fuimos por algo más corto el año pasado, o lo intentamos, pero entonces Chris Judge se tomó su tiempo con su discurso. Probablemente va a ser similar que el año pasado, con un show un poco más corto", mencionó el productor (vía Video Games Chronicle).

