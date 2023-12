Five Nights at Freddy’s supera a Scorsese, Spider-Man y The Flash en top de mejores películas de 2023

2023 acabará pronto y, como es costumbre, las listas de lo mejor del año ya están aquí. Recientemente, IMDb, sitio dedicado al cine y a la televisión, dio a conocer su top 10 de mejores cintas del año. Para sorpresa de muchos, Five Nights at Freddy’s se coló en la lista e incluso superó a una cinta de Martin Scorsese y a populares películas de superhéroes.

Five Nights at Freddy’s está entre las mejores películas de 2023

Antes de continuar, es importante aclarar que el top de IMDb no está basado en al éxito en taquilla que tuvieron las películas durante su exhibición. La lista se creó a partir de los datos de clasificación de diversos sitios asociados a dicha base de datos sobre cine y televisión.

Aclarado esto, debes saber que Oppenheimer y Barbie son los reyes de la lista, pues tienen la primera y la segunda posición, respectivamente. Posteriormente, tenemos a Guardians of the Galaxy Vol. 3, a la adaptación live action de La Sirenita y John Wick 4.

Los videojuegos están presentes con Super Mario Bros. La Película, que ocupa la sexta posición. Five Nights at Freddy’s aparece justo debajo como la séptima mejor película de todo el año.

Con ello, la cinta de horror supera a Spider-Man: A través del Spider-Verso y a Los asesinos de la luna, la más reciente película del aclamado cineasta Martin Scorsese. Por último, Five Nights at Freddy’s también está por encima de The Flash.

El top generó cierta polémica justamente por la presencia de Five Nights at Freddy’s, pues muchos consideran que no debería estar en la lista. Por otro lado, los fans creen que merece estar ahí por todos sus logros en taquilla y por ser una gran adaptación.

Las mejoras películas de 2023, según IMDb

