GTA 6: el verdadero Joker de Florida amenaza a Rockstar Games

Grand Theft Auto, como concepto, parte de la crítica, sátira y exposición de los excesos de la sociedad y cultura de Estados Unidos en épocas determinadas. La parodia de elementos propios de la cultura pop es inevitable y su próxima entrega no es la excepción. El primer trailer mostró algunas influencias de casos reales en cuanto a figuras infames y una de ellas ya respondió amenazando a Rockstar Games.

Video: Grand Theft Auto VI - Tráiler de Presentación

Si pusiste atención en el primer trailer de GTA VI habrás notado que en una secuencia aparece un noticiero reportando la detención de un sujeto cuyo rostro está lleno de tatuajes. Pues bien, este personaje está inspirado en Lawrence Patrick Sullivan, residente de Miami, Florida, quien lleva años siendo figura de Internet no solo por su imagen, sino por las distintas veces que ha sido arrestado.

El primer trailer oficial de GTA VI no pasó desapercibido y mediante un video en redes sociales, Lawrence Sullivan, también conocido como el Joker de Florida, envió un mensaje a Rockstar Games informado que se dio cuenta de la parodia y pidió hablar con la compañía.

Apparently the Florida Joker that Rockstar parodied in the GTAVI trailer has reacted on TikTok



“GTA, we gotta talk” pic.twitter.com/mm5LefHXUH