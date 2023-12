Five Nights at Freddy’s: la película no estuvo nominada en una importante premiación y los fans responden

Five Nights at Freddy’s es una película de terror que llegó a los cines y a una plataforma de streaming en octubre de este año. Los fanáticos la amaron y consideran que merecía una nominación en la ceremonia de premios más importante y popular del mundo de los videojuegos.

La adaptación del juego indie de Scott Cawthon fue un gran éxito en taquilla y recaudó más de $300 MMDD por su paso por la cartelera en todo el mundo. De esta manera, se convirtió en la película de terror más exitosa de 2023 y en el largometraje más lucrativo de Blumhouse Productions.

La popularidad y el alcance de esta producción cinematográfica son innegables, motivo por el que los fanáticos daban por hecho que tendría una nominación en un importante evento de gaming.

La película de Five Nights at Freddy’s brilló por su ausencia en The Game Awards 2023

El pasado 7 de diciembre tuvo lugar The Game Awards 2023, una popular ceremonia de premios que celebra a los mejores juegos y creativos del año. En esta edición, hubo una categoría especial que reconoció a las adaptaciones de videojuegos que debutaron en los últimos meses.

Castlevania: Nocturne, Gran Turismo, Super Mario Bros. La Película, Twisted Metal y The Last of Us fueron los nominados de este año, mientras que la serie live-action inspirada en el juego de Naughty Dog y PlayStation fue la ganadora de la noche.

Por supuesto, la ausencia de la cinta de Five Nights at Freddy’s en la gala de premios no pasó desapercibida por los fanáticos, quienes argumentaron que merecía, al menos, una nominación.

“Aunque FNAF no tuvo posibilidades de ganar el premio a la mejor adaptación, debió haber sido mencionado en The Game Awards. Pero felicidades a The Last of Us por ganar”, comentó un fan. “El hecho de que FNAF no fue nominado a mejor adaptación es ridículo”, aseguró otro.

“Estoy tan molesto que la película de Five Nights at Freddy’s ni siquiera fue nominada a mejor adaptación en The Game Awards. Así que creo que deberían agregar una nueva categoría llamada ‘mejor película de FNAF’ para compensar sus pecados”, comentó otro fanático.

Fans creen que Five Nights at Freddy's merecía una nominación en TGA 2023

¿Five Nights at Freddy’s era elegible para competir en The Game Awards 2023?

Según el sitio web oficial del evento organizado por Geoff Keighley, los nominados elegibles tuvieron que estar disponibles para el consumo público a más tardar el 17 de noviembre de 2023. El filme de Emma Tammi llegó a los cines en octubre, por lo que sí tuvo la oportunidad de participar en la premiación; simplemente, los jueces no votaron por esa producción.

Aunque decepcionante, esta situación era predecible. La película de Five Nights at Freddy’s emocionó a los fans, pero recibió muy malas calificaciones por parte de la audiencia general y la crítica especializada.

We got an official statement why Blumhouse's "Five Nights At Freddy's" wasn't nominated at The Game Awards, the statement is from Geoff Keighley!



"It wasn't voted by the jury, it was not the 5 nominated movies, but it was eligible" #FNAF #FNAFMovie #FiveNightsAtFreddys pic.twitter.com/S0hjzoGK3j — Fazbear Updates (@FazUpdates) November 27, 2023

Pero cuéntanos, ¿crees que este filme merecía una nominación? Déjanos leerte en los comentarios.

Podrás encontrar las últimas novedades y noticias de la película y los juegos de Five Nights at Freddy’s si visitas esta página.

