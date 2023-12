GTA 6: Joker de Florida exige a Rockstar $2 MDD por parodiarlo y “arrebatarle su vida”

El primer trailer de GTA 6 está lleno de interesantes detalles y referencias a la cultura pop, pero no todos están felices. Lawrence Sullivan, también conocido como el Joker de Florida, tuvo una breve parodia en el video y no está nada satisfecho.

En un mensaje reciente, el hombre de Miami, Florida, aseguró que Rockstar prácticamente le arrebató la vida al usar su imagen sin su permiso y mostrarla en el trailer de GTA 6. Por tal motivo, cree que debe de recibir una compensación de al menos $2 MDD. Sin embargo, por ahora sólo ha recibido burlas, incluso de actores que han trabajado con el estudio.

El Joker de Florida le pide millones de dólares a Rockstar por GTA 6

Joker de Florida exige millones por su parodia en GTA 6

La liberación del primer trailer de GTA 6, el Joker de Florida reaccionó y se mostró interesado en el personaje que claramente parodia su imagen. Tras asimilar lo ocurrido, el hombre ahora está enojado, pues cree que Rockstar usó su imagen sin su permiso.

Por tal motivo, piensa que el estudio debe contactarlo para negociar, pues no dejará que su imagen se use o se parodie así nada más. Así que les exigió a los desarrolladores algunos millones de dólares para resolver el asunto y no molestarlos más.

"Todo el mundo dice que estoy alucinando. Que no soy el Joker de GTA 6. Ese soy yo. Ese soy yo. Tenemos que hablar, GTA. Tenemos que hablar. O no, tienes que darme como 1 millón o 2. El Joker de Florida no va a permitir eso. Todos ustedes tomaron mi imagen, todos ustedes tomaron mi vida", afirmó el hombre en una reciente publicación de TikTok.

Como era de esperarse, Rockstar no ha comentado nada al respecto y no se sabe si se pondrá en contacto con el Joker de Florida para hacer algún tipo de negociación o, incluso, para pactar una colaboración de algún tipo en el futuro.

Actor de Red Dead Redemption 2 se burló del Joker de Florida

Debido al impacto mediático de GTA 6, el mensaje del Joker de Florida no pasó desapercibido por los jugadores y otros miembros de la industria. Roger Clark, quien interpretó a Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2, reaccionó al video y se burló.

Aseguró que muchas personas han intentado demandar a Rockstar y obtener ganancias de alguna forma, pero que el estudio sabe lo que hace y es poco probable que ocurra. Por tal motivo, le recomendó olvidarse del asunto y aprovechar la poca fama que le está dando el juego de alguna forma.

“Han tenido gente como tú intentando demandarlos durante décadas. Tienen muchos y muy buenos abogados, hombre. Saben exactamente lo que pueden y no pueden hacer. Si yo fuera tú, usaría la fama que acaban de darme a mi favor. ¡Aprovéchalo de alguna manera! ¡No conseguirás trabajo en Home Depot con esa cara!”, afirmó el actor.

El Joker de Florida y su parodia en GTA 6

