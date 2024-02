“No es verdad”, aclaran reporte sobre Xbox que preocupó a muchos fans

En días recientes, hemos tenido bastantes noticias sobre Xbox y su futuro. Diversos reportes aseguran que la compañía no tiene planes para abandonar el hardware, pero sí para hacer algunos ajustes a su estrategia de desarrollo para su próxima consola.

De acuerdo con diversas fuentes, el siguiente Xbox no será desarrollado por Jason Ronald y su equipo, responsables de Xbox Series X|S, sino por el equipo encargado de la línea Surface. Pues bien, Jez Corden, periodista de Windows Central, afirmó que esto es falso.

Surface no se haría cargo del Xbox de nueva generación

El informante Nick Baker aseguró que Microsoft apostaría por el equipo de Surface para desarrollar su próxima línea de hardware que, supuestamente, tendrá una consola de sobremesa como Xbox Series X|S y un sistema portátil similar a Switch.

Jez Corden no tardó en unirse a esta conversación y dar su punto de vista. Afirmó que el reporte no es verdadero por un simple motivo: el equipo de Surface ha estado involucrado en el desarrollo de las consolas de Microsoft desde hace tiempo.

“Tampoco es cierto. Surface ha estado contribuyendo en Xbox desde Xbox One S. Esto no era noticia”, afirmó el periodista. A pesar de sus declaraciones, Corden no aclaró qué sucederá con el futuro hardware de la compañía y si Jason Ronald estará al mando.

El reporte inicial generó dudas en algunos jugadores, pues temían que el enfoque de Surface no fuera el atinado para una consola de nueva generación. Sin embargo, todo indica que dicho equipo no será el principal encargado de su desarrollo, pero no se descartan contribuciones como en generaciones pasadas.

Es importante destacar que toda esta información es extraoficial, pues Microsoft aún no ha revelado detalles sobre la creación de su próximo hardware. Si bien hay filtraciones al respecto, la compañía tampoco se ha pronunciado sobre el tema.

Surface no sería el principal encargado del próximo Xbox

