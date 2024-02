"Nunca iba a llegar a Corea", Sony aclara polémica de Rise of the Ronin

El próximo juego de Team Ninja, Rise of the Ronin, se encuentra en una controversia luego de que salieran a la luz indicios de que Sony habría prohibido su venta en Corea, pero la compañía acaba de refutar esa versión de los hechos.

Hace unos días, te informamos que Rise of the Ronin no se vendería en Corea por decisión de Sony, lo que hizo sospechar que la cancelación se habría llevado a cabo por comentarios de su director en relación con una figura japonesa controversial para Corea, en la cual se habría basado para hacer el juego.

No obstante, en medio de esta incertidumbre, Sony apareció para ofrecer más información al respecto y evitar malentendidos, pues, si bien reiteró que no venderá Rise of the Ronin en Corea, dejó claro que se había planeado desde un inicio que el juego no llegaría a esa región y que, de hecho, nunca se habría anunciado tal versión.

"Rise of the Ronin para PlayStation 5 nunca se anunció oficialmente para su lanzamiento en Corea", expresó un portavoz de Sony a IGN. "Podemos confirmar que el título no se venderá ni publicará en Corea del Sur de ninguna forma, física o digital".

Sony afirma que Rise of the Ronin nunca iba a llegar a Corea

En días recientes, se había hablado mucho en línea sobre la cancelación del lanzamiento de Rise of the Ronin en Corea. La supuesta desaparición del juego de la PlayStation Store y el hallazgo del registro del juego en el organismo de clasificación Game Rating and Administration Committee (GRAC) reforzaba la idea de que existía una versión coreana del juego, pero que habría sido cancelada.

No obstante, tal como señala IGN, no se han encontrado registros en la PlayStation Store que den cuenta de que el juego llegó a estar disponible en aquella región, aparte de que se ha demostrado que el mencionado organismo de clasificación ha clasificado títulos que no tienen versión coreana.

Sin embargo, hay pistas que indican que había una versión para Corea en planes, como el hecho de que algunas versiones asiáticas del juego cuentan con idioma coreano o que se habló del título en el PlayStation Blog de Corea del Sur en su anuncio, pero que había dejado de cubrirlo desde entonces.

Sony nunca planeó una versión coreana de Rise of the Ronin

Rise of the Ronin debutarña el próximo 22 de marzo en exclusiva para PlayStation 5. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

