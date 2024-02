Xbox Game Pass: comparten excelente noticia sobre los exclusivos en el servicio

Entre los rumores que hubo en la previa al evento de Xbox en que los líderes de la marca informarían sobre camios y ajustes a su negocio se encontraron algunos relacionados con Xbox Game Pass. ¿Subirá de precio? ¿Habrá nuevos niveles de suscripción? ¿Los exclusivos en día 1 ya no más? La respuesta fue clara y contundente.

Matt Booty habla sobre el presente y futuro de Xbox Game Pass

Durante la presentación Updates on the Xbox Business, Matt Booty, jefe de Microsoft Studios y líder de toda la oferta first-party de Xbox, habló sobre lo que sucederá con las exclusividades en relación con Xbox Game Pass. De acuerdo con el directivo, no tienen planes para hacer modificaciones al servicio en este momento, por lo que todo seguirá tal cual y el suscriptor seguirá siendo beneficiado por su excelente oferta de gaming y extras que forman parte de este negocio que nació en 2017.

Xbox Game Pass seguirá tan increíble como siempre

Los exclusivos de Xbox seguirán debutando día 1 en Xbox Game Pass

Al respecto, Matt Booty declaró: "pensamos que a nivel first-party podemos regresar a principios esenciales. Primero, todos nuestros videojuegos [de Xbox Game Studios] estarán en plataformas Xbox. Segundo, todos nuestros juegos saldrán en día 1 en Xbox Game Pass y, tercero, sabemos que Game Pass solo estará disponible en las plataformas Xbox".

De esta manera, todo ha sido aclarado y es un hecho que los exclusivos de Xbox Game Studios seguirán debutando en día 1 en el servicio, una excelente noticia para los suscriptores en Xbox Series X|S y PC, plataformas que gozan del mismo.

En información relacionada, Phil Spencer anunció que el plan en este momento es lanzar 4 videojuegos, no más, de Xbox Game Studios en PlayStation y Nintendo, sin embargo no negó categóricamente que la puerta esté cerrada, aunque pidió a los usuarios controlar las expectativas pues es un paso en el que Xbox busca aprender.

Asimismo, se respondió la pregunta ¿Starfield e Indiana Jones perderán la exclusividad?

