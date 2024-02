A Phil Spencer le gustaría ver juegos de PlayStation y Nintendo en Xbox

Phil Spencer, director general de Microsoft Gaming, anunció la llegada de 4 videojuegos exclusivos de Xbox a plataformas rivales, llámense PlayStation y / o Nintendo. Mientras Xbox da su paso, Sony ha anticipado el suyo y el mismo directivo de la compañía norteamericana confiesa que le agradaría la idea de que juegos de PlayStation y Nintendo llegaran al ecosistema Xbox.

Phil Spencer no piensa en un trueque con PlayStation y Nintendo

Durante una entrevista con el periodista Stephen Totilo, Phil Spencer habló sobre el lanzamiento de 4 videojuegos de Xbox en otras plataformas y lo que esto podría significar a futuro. De inicio, el directivo aseguró que no se trata de un movimiento pensando en PlayStation o Nintendo, sino que el objetivo es generar un beneficio financiero para el negocio de Xbox, de manera que no hay plan secreto o algo al respecto.

Para Phil Spencer, más juegos en más plataformas es lo mejor para la industria

Sin embargo, tal como lo manifestó en su momento cuando lideró el grito a favor del crossplay y cuando expresó que el gaming no debería tener barreras de ningún tipo, Phil Spencer mencionó que le gustaría que juegos de PlayStation y Nintendo, en específico aquellos con potencial multijugador en línea, lleguen a Xbox.

En ese sentido, el director general de Microsoft Gaming declaró: "esto no es para mí una especie de sistema de trueque. Lo estamos haciendo por el bien del negocio de Xbox. Diré que, cuando miro un juego como Helldivers 2, que es un gran juego y felicito al equipo que lo lanzó en PC y PlayStation, no estoy exactamente seguro de a quién ayuda en la industria al no estar en Xbox. Pero lo entiendo. Hay un legado en los juegos de consola garantizando lanzamientos exclusivos sin ponerlos en otros lugares. Nosotros hacemos lo mismo. Solo diré que lanzar más juegos en más lugares y hacerlos más accesibles a más personas es algo bueno para el negocio de los juegos"

