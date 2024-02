Xbox Game Pass: ¿los próximos juegos de Call of Duty llegarán día 1 al servicio?

Xbox Game Pass es uno de los servicios de gaming más atractivos y populares, pues permite a los jugadores disfrutar día 1 los títulos first-party de Microsoft y algunas experiencias de terceros. Por ello, muchos se preguntan si podrán jugar las próximas entregas de la franquicia Call of Duty sin cargo adicional desde el primer momento.

Sin duda, un gran sector de la comunidad apoyó la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft ante la posibilidad de que los juegos de la compañía lleguen al servicio de suscripción.

Después de que la adquisición se concretó, Phil Spencer confirmó que planean llevar los juegos de Activision Blizzard a Xbox Game Pass a partir de 2024. El primer título que se unirá al catálogo ya tiene nombre y fecha, pero los fanáticos se preguntan qué le depara a Call of Duty.

Call of Duty podría llegar día 1 a Xbox Game Pass

Como se prometió, Xbox realizó un podcast especial donde los líderes de la marca hablaron sobre su estrategia de negocio. Allí, se dio a conocer que Starfield e Indiana Jones permanecerán como exclusivos, pero también se reveló que 4 títulos aún sin confirmar llegarán a más plataformas.

En el programa también hubo noticias emocionantes sobre Xbox Game Pass y su futuro. En especifico, Sarah Bond, presidenta de Xbox, confirmó que Diablo IV será el primer juego de Activision Blizzard King que llegará al servicio de suscripción.

Adicionalmente, Matt Booty, jefe de Microsoft Studios y responsable de la oferta first-party de Xbox, confirmó que mantendrán su estrategia y lanzarán día 1 los juegos de sus estudios internos.

“Pensamos que, a nivel first-party, podemos regresar a principios esenciales. Primero, todos nuestros videojuegos [de Xbox Game Studios] estarán en plataformas Xbox. Segundo, todos nuestros juegos saldrán día 1 en Xbox Game Pass. Y tercero, sabemos que Game Pass solo estará disponible en las plataformas Xbox”, comentó el directivo.

Los fanáticos piden que Call of Duty llegue a Xbox Game Pass

Tras la adquisición de Activision Blizzard King, Call of Duty es, técnicamente, una propiedad intelectual first-party de Microsoft. Si consideramos que los títulos de Bethesda Softworks empezaron a debutar día 1 tras ser adquiridos por Microsoft, no es descabellado pensar en que podría pasar lo mismo con la franquicia bélica y otras sagas de ABK.

Eso sí, aún hay muchas dudas en el aire y hay quienes creen que la franquicia militar será la excepción a la regla. Recientemente, un insider sugirió que Call of Duty no llegará a Xbox Game Pass. Por otra parte, Lulu Cheng Meservey, vicepresidenta de asuntos corporativos de Activision Blizzard, sugirió en 2022 que la compañía no tiene interés por llevar sus juegos a servicios de suscripción, al menos durante su ciclo comercial.

En este momento, aún no está confirmado que los próximos juegos de la IP lleguen al servicio. Debido a que hay muchas preguntas sin respuesta, lo mejor será esperar a que Phil Spencer, Matt Booty y Sarah Bond compartan más información al respecto.

Pero cuéntanos, ¿crees que las próximas entregas de la franquicia llegarán al servicio? ¿Crees que sólo llegarán los títulos más antiguos? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con Xbox Game Pass. Por otra parte, visita esta página para encontrar más información sobre Call of Duty.

