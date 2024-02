PlayStation Plus perderá algunos de sus mejores juegos muy pronto

La rotación de contenido en PlayStation Plus continúa y hay malas noticias para sus suscriptores. Lo que pasa es que el servicio de Sony perderá atractivos títulos el próximo mes. Sabemos que serán 7 títulos los que saldrán en marzo y que entre ellos hay juegazos de Bethesda, Bandai Namco y Square Enix.

Entérate: Un clásico de PlayStation volverá en PS5 y podrás jugarlo gratis con esta condición

Video relacionado: lo bueno, lo malo y lo meh del nuevo PlayStation Plus

PlayStation Plus perderá 7 juegazos en marzo

Los suscriptores de los niveles Extra y Premium de PlayStation Plus tienen poco tiempo para conocer 7 joyas que ofrece Sony en su servicio. Uno de los juegos más destacados de la lista es Ghostwire: Tokyo, el popular título de mundo abierto de Bethesda y Tango Gameworks.

Además, los jugadores tienen sólo algunas semanas para disfrutar juegazos como NEO: The World Ends With You, Code Vein y Civilization VI. PlayStation Plus también perderá juegos independientes muy interesantes, como Tchia, Haven y el aclamado Outer Wilds.

Ahora bien, lo importante: ¿cuándo dejarán de estar disponibles todos estos títulos? De acuerdo con los detalles, todos los juegos se despedirán del servicio el próximo 19 de marzo, así que aún hay tiempo para al menos darles un vistazo.

Te recomendamos que aproveches tu suscripción para conocerlos, pues todos son juegos que fueron muy bien recibidos en su estreno. Abajo te dejamos la lista completa de títulos con sus respectivas plataformas.

Juegazos se van de PlayStation Plus

Civilization VI (PS4)

Tchia (PS5 y PS4)

Ghostwire: Tokyo (PS5)

NEO: The World Ends With You (PS4)

Haven (PS5 y PS4)

Code Vein (PS4)

Outer Wilds (PS5 y PS4)

Por si te lo perdiste: Gratis: PS Plus emociona a los suscriptores con atractivos regalos

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con PlayStation Plus.

Video relacionado: Adiós, Jim Ryan

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente