ELDEN RING tiene un secreto que todavía nadie ha descubierto

ELDEN RING, al igual que otros títulos de FromSoftware está lleno de misticismo y en especial esta entrega cuenta con un mundo que se originó a partir de la creatividad de George R. R. Martin. Aunque el título lleva ya 2 años en el mercado y los jugadores parecieron haber recorrido las Tierras Intermedias en su totalidad, hay un secreto que todavía no han descubierto.

No lo dice alguien con poco conocimiento en la materia, sino que esta afirmación viene de Hidetaka Miyazaki, presidente de FromSoftware y director del proyecto, que en una entrevista con motivo del reciente anuncio del DLC de Shadow of the Erdtree fue cuestionado sobre si los jugadores ya descifraron todos los secretos que el juego original tenía guardados.

¿Qué secreto de ELDEN RING los jugadores no han encontrado?

El creativo japonés se dijo en conjunto con su equipo asombrado por la capacidad de la comunidad para unirse con el fin de entender los misterios de sus títulos. Originalmente indicó que no creía que existiera algún misterio esperando a ser descubierto, pero luego mencionó que podría haber algo que los jugadores todavía no encuentran.

"Para mí, personalmente, hay un pequeño elemento que siento que aún no se ha descubierto. Entonces, ya sea que dependa de la interpretación del usuario o simplemente de una mayor investigación y juego, es algo que estoy esperando con ansias. Creo que es una cuestión de cuándo y no de si ocurrirá, pero puede que aún falte algo pequeño", expresó el desarrollador a IGN.

¿Cuál será el secreto de ELDEN RING al que se refiere Hidetaka Miyazaki?

Las palabras de Miyazaki, por supuesto, encendieron la especulación, pues la comunidad se cuestionó a qué podría estar haciendo referencia el desarrollador.

Aunque algunos creen que genuinamente podría tratarse de un objeto o simbolismo del juego, hay otros que creen que más bien se trata de otra troleada del creativo, pues todavía no olvidan que hizo algo similar con Dark Souls, cuando habló de un supuesto pendiente que mantuvo a los fans buscando durante meses antes de que confesara que se trataba de una broma.

Lo cual la verdad no se descarta, pues recordemos cuán intensos y observadores pueden ser los jugadores, que hasta encontraron un objeto prohibido que provocaba un banneo por parte de Bandai Namco Entertainment.

¿A qué clase de secreto de ELDEN RING crees que Hidetaka Miyazaki se refiera? Cuéntanos en los comentarios.

ELDEN RING debutó el 24 de febrero de 2022 en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Puedes encontrar más sobre él si visitas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

