El mejor personaje de Animal Crossing se convertirá en LEGO, pero hay malas noticias

La colaboración entre LEGO y Nintendo ha demostrado rendir muy buenos frutos, pues las compañías han logrado hacer que varias IP legendarias lleguen al mundo de los clásicos bloques. La más reciente es Animal Crossing y se acaba de confirmar que su personaje más importante formará parte de la colección, aunque no de la manera en la que a los fans les hubiera gustado.

Hace 6 meses, LEGO y Nintendo anunciaron la colección de Animal Crossing, que ofrecía a varios de los personajes de Animal Crossing: New Horizons. Aunque se incluían personajes muy populares, como Isabelle o Canela, se dejó fuera al mejor de todos, pero muy pronto se les unirá.

LEGO dio a conocer este fin de semana que la colección de la serie se expandirá con 2 sets basados nuevamente en Animal Crossing: New Horizons, gracias a los cuales los jugadores podrán recrear 2 de sus lugares icónicos: el Ayuntamiento y la Dodo Airlines.

Estos sets incluirán a varios personajes, entre los cuales destaca Totakeke, también conocido como K.K. Slider, un perro cantautor que ha aparecido desde la primera entrega de la serie y que se caracteriza por hacer presentaciones de vez en cuando para amenizar las noches de los pobladores con su genial lírica.

Es la voz, pues, un elemento tan característico de este personaje que hasta LEGO hizo el anuncio por medio de un pequeño trailer en el que se deja ver la figura de K.K. Slider cantando, pero lamentablemente la figura no emitirá sonidos.

Por lo visto, ese tratamiento exclusivo lo tiene la colección de Super Mario, aunque hubiera sido genial que se aplicara en el modelo de K.K. Slider para que se incluyeran pequeñas melodías y no se desaprovechara así una gran oportunidad de escuchar los fabulosos temas del afamado perro.

🎵 K.K. is bringing some extra groove to the LEGO Animal Crossing range from August 1! #LEGO #AnimalCrossing pic.twitter.com/R2uIW9lDIa