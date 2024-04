Gratis: Five Nights at Freddy's tiene un extraño spin-off que puedes jugar sin costo

El universo de Five Nights at Freddy's ha crecido de forma importante gracias a sus entregas principales y a múltiples spin-offs. Este fin de semana, uno de los juegos más extraños de la franquicia celebró su 3.° aniversario, así que es buen momento para que los fans recuerden que lo pueden jugar gratis.

Se trata nada más y nada menos que de Security Breach: Fury's Rage, título de Scott Cawthon que deja de lado el terror para enfocarse en la acción. Los fans de la saga festejaron sus 3 años y recomendaron darle una oportunidad por su peculiar concepto beat 'em up.

Así puedes jugar gratis Security Breach: Fury's Rag, spin-off de FNAF

Security Breach: Fury's Rag, spin-off de FNAF, acaba de cumplir 3 años

Security Breach: Fury's Rage debutó el 28 de abril de 2021. Sorprendió a los fans de Five Nights at Freddy's pues presentó su universo desde una perspectiva muy diferente. El título se inspira en Streets of Rage y otros beat 'em up clásicos que marcaron a generaciones de jugadores.

Como su nombre lo indica, retoma el universo de Security Breach para ofrecer una jugabilidad cargada de acción y muchos golpes. Los animatrónicos Glamrock Freddy, Glamrock Chica, Montgomery Gator y Roxanne Wolf abandonan Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex y se convierten en auténticas máquinas de pelea.

Recorrerán las calles de una atractiva ciudad para acabar con hordas de enemigos con habilidades especiales. Cada personaje tiene estadísticas de poder y movimientos únicos, así que ofrecen un estilo de pelea un tanto diferente.

Si aún no has jugado Security Breach: Fury's Rage o quieres volver a disfrutar sus combates por su aniversario, lo único que debes hacer es visitar este enlace. Desde ahí podrás descargarlo, instalarlo y disfrutarlo sin costo alguno en tu PC.

