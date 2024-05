Xbox Game Pass recibió un aclamado AAA con reseñas muy positivas

Algunos juegos muy destacados han abandonado el catálogo de Xbox Game Pass con el paso del tiempo. Por fortuna, algunos de ellos regresan por sorpresa y se mantienen en el servicio por muchos meses más. Hay buenas noticias para los usuarios del servicio que son fans de Lara Croft, pues Tomb Raider (2013) está de nuevo disponible en Xbox Game Pass, PC Game Pass y el juego en la nube a partir de hoy.

Entérate: Xbox Game Pass: estos 8 títulos tienen los días contados y debes jugarlos antes de que sea tarde

Tomb Raider: Definitive Edition ya está disponible en Xbox Game Pass

Una popular aventura de Lara Croft regresó a Xbox Game Pass

Esta aventura de Lara Croft fue muy bien recibida por los jugadores, pues fue un reinició que profundizó en los orígenes de la icónica heroína y muestra cómo se convirtió en una intrépida aventurera. Obtuvo reseñas extremadamente positivas en plataformas como Steam.

El título muestra a Lara atrapada en una isla misteriosa después de un naufragio. Deberá luchar por su supervivencia mientras busca una forma de escapar y descubre los secretos de la isla. La crítica resaltó su narrativa, su apartado gráfico y las novedades a nivel de jugabilidad.

Su buena recepción hizo posible el desarrollo de Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider, títulos que también fueron aclamados. Los suscriptores de Xbox Game Pass y PC Game Pass ya pueden disfrutar de nueva cuenta el título de Crystal Dynamics.

El título llegó a ambos servicios y a la nube con su Definitive Edition, que incluye su contenido adicional, así que da acceso a toda la experiencia de esta entrega. Abajo puedes ver un trailer con un poco de su acción:

Por si te lo perdiste: Xbox Game Pass: anuncian un montón de juegos que llegarán al servicio; una sorpresa ya está disponible

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp