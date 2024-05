Private Division, editor de Take-Two, estaría en riesgo por ola de despidos

Ninguna compañía de videojuegos se ha salvado del reajuste financiero al no cumplirse las expectativas desmedidas que se hicieron hace unos años. Take-Two Interactive, empresa dueña de Rockstar Games, dio la nota estos días al despedir a cientos de trabajadores, cerrar estudios y ahora lo hace pues uno de sus editores más importantes podría estar en riesgo.

Reportan despido de la mayoría del personal de Private Division

En marco del cierre de los estudios Roll7 e Intercept Games, responsables de OlliOlli World y Kerbal Space Program 2 respectivamente, se reporta que hubo más bajas de personal que no se hicieron públicas y que están relacionadas con el editor Private Division. De acuerdo con la información, Private Division despidió a la mayoría de sus trabajadores en sus sedes de Seattle, Nueva York, Las Vegas y Munich, de manera que operaría, a partir de este recorte, con un mínimo de personal, hecho que compromete su operación a futuro.

No Rest for the Wicked es la reciente publicación de Private Division

¿Qué proyectos de Private Division podrían estar en riesgo?

Aunque no se han revelado más detalles, la incertidumbre se ha postrado sobre Private Division pues tiene proyectos importantes en sus manos. Recientemente lanzó el acceso anticipado de No Rest for the Wicked, lo nuevo de Moon Studios que pinta para ser un éxito comercial. También trabaja en una nueva franquicia desarrollada por Bloober Team, equipo polaco especializado en juegos de terror, y celebró un acuerdo con Game Freak, compañía de Pokémon, para la creación de una nueva franquicia de aventura que debutará en 2026.

Tomando lo anterior en cuenta, no se puede asegurar que Private Division tenga los días contados pues esos proyectos en marcha son importantes y tienen potencial comercial. Sin embargo, la reciente crisis de la industria ha demostrado que no hay consideración alguna por parte de los directivos si se trata de cerrar estudios o editores.

Private Division fue fundado en 2017 como un brazo de juegos indie y AAA de calidad para Take-Two Interactive y entre sus lanzamientos se encuentran: Kerbal Space Program: Enhanced Edition, The Outer Worlds, OlliOlli World, Rollerdrome, HADES y más.

